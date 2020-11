Kein 5G beim iPhone – daran kann es liegen – Apple* hat seit den iPhone 12 Modelle in 2020 die Geräte auch mit 5G Zugang ausgestattet und damit können die Geräte die neue Technik nutzen. Das klappt aber nicht in jedem Fall, wie die Berichte der Nutzer zeigen. Teilweise fehlen die Voraussetzungen, teilweise sind es auch andere Probleme, die manchmal den 5G Zugang verhindern.

Aktuell gibt es einige wichtige Voraussetzungen für die 5G Nutzung mit einem iPhone:

Ein iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro oder iPhone 12 Pro Max

Einen Mobilfunkanbieter, der 5G unterstützt und einen 5G-Mobilfunktarif

5G Netzausbau am eigenen Standort

Ältere Modelle haben noch kein 5G – auch mit iOS 14 gibt es keinen Zugang, weil die Hardware nicht für 5G ausgelegt ist. 5G iPhones gibt es also erst ab der Generation 2020 (allerdings hat auch das iPhone SE 2020 kein 5G).

HINWEIS: Aktuell scheint 5G nur im Single Sim Modus unterstützt zu werden. Bei Problemen sollte man also auf nur eine Simkarte/eSIM* setzen.

Kein 5G beim iPhone – das kann man tun

Einen Königsweg für 5G beim iPhone gibt es leider nicht, aber zumindest kann man einige Punkte ausprobieren, wenn das 5G Netz nicht gefunden wird oder man allgemein kein 5G auf den Geräten hat.

Apple* schreibt in diesen Fällen selbst zur Vorgehensweise:

Vergewissere dich, dass du in einer Gegend mit 5G-Abdeckung bist. Kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter, wenn du dir nicht sicher bist.

Wähle „Einstellungen“ > „Mobiles Netz“ > „Datenoptionen“ aus. Wenn dieser Bildschirm* angezeigt wird, ist auf dem Gerät 5G aktiviert. Wenn dieser Bildschirm* nicht angezeigt wird, kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter und vergewissere dich, dass dein Tarif 5G umfasst.

Aktiviere den Flugmodus, und deaktiviere ihn anschließend.

Wenn immer noch kein 5G-Netz verfügbar ist, kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter.

WICHTIG: Im Stromsparmodus wird auch 5G abgeschaltet. Man kann 5G also nur nutzen, wenn der Stromsparmodus nicht aktiv ist.

Man kann auch versuchen, die Simkarte in einem anderen 5G Smartphone* zu nutzen. Wenn dann dort auch kein 5G angezeigt wird, liegt es möglicherweise nicht am iPhone, sondern am Tarif oder dem Netz. Weitere Probleme rund um Netz und iPhone haben wir hier zusammengefasst: iPhone kein Netz | iPhone kein WLAN | iPhone kein Internet

Die technischen Daten der iPhone 12 Modelle

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4-Zoll OLED Super Retina XDR Display; 2.340 x 1.080 Pixel, 19,5:9, 476 ppi 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display; 2.532 x 1.170 Pixel, 19,5:9, 460 ppi 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display und 10-bit Farbtiefe; 2.532 x 1.170 Pixel, 19,5:9, 460 ppi 6,7-Zoll OLED Super Retina XDR Display und 10-bit Farbtiefe; 2.778 x 1.284 Pixel, 19,5:9, 458 ppi Prozessor A14 Bionic, 5 nm A14 Bionic, 5 nm A14 Bionic, 5 nm A14 Bionic, 5 nm RAM 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB Flashspeicher 64, 128 oder 256 GB 64, 128 oder 256 GB 128, 256 oder 512 GB 128, 256 oder 512 GB Rahmen Aluminum Aluminum Edelstahl Edelstahl Kamera Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad



Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.2, 5x optischer Zoom, 12x Digital



LiDAR Scanner Weitwinkel: 12 MP f/1.6



Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad



Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.2, 5x optischer Zoom, 12x Digital



LiDAR Scanner;



Sensor-shift optical image stabilization Frontkamera 12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, 4K Video

Sonstiges Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68

Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün Gold, Silber, Graphit, Blau Gold, Silber, Graphit, Blau Abmessungen 131,5 x 64,2 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7.4 mm 160,8 x 78,1 x 7,4 mm Gewicht 164 g 135 g 189 g 228 g Preis ab 778,85 Euro ab 876,30 Euro ab 1.120 Euro ab 1.217,50 Euro

