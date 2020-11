Moto E7 – so sollen die neuen Einsteiger-Modelle aussehen – De Modellpolitik bei Motorola ist derzeit nicht unbedingt logisch. Das Motorola Moto E7 plus ist bereits auf dem Markt. Das normale Moto E7 dagegen ist nach wie vor nicht zu haben, aber das könnte sich bald ändern, denn es sind sowohl die Spezifikationen als auch die Pressebilder der Modelle geleakt worden. Man kann sich also bereits ein guter Bild von den neuen Einsteiger-Modellen machen.

Im Tweet dazu heißt es im Original:

Moto E7 Renders in Blue & Gray Color.

•6.5inch HD+ Display

•48+2MP Rear Camera

•5MP Front Camera

•Android* 10

•4000mAh Battery pic.twitter.com/OcipDEyVuq — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 11, 2020

Man sieht auf den Bildern bereits das Design der Vorderseite mit der Notch in der Mitte. Dazu gibt es auf der Rückseite ein zentrales Kameramodul und einen Fingerabdruck-Sensor. Das deutet alles auf ein Einsteiger-Modell hin und passt zum Konzept der E-Serie bei Motorola.

Die Hauptkamera wird nur zwei Objektive haben, aber der Hauptsensor löst immerhin mit 48 Megapixeln auf. Das ist für ein Modell in diesem Preisbereich sehr ordentlich, oft findet man bei Einsteiger-Modelle nur geringere Auflösungen von 10 bis 20MP. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die Qualität der Aufnahmen durch die hohe Auflösung auch besser wird. Megapixel sagen noch nicht viel über die letztendlichen Aufnahmen aus.

Zu den Preise gibt es bisher noch keine Details. Allerdings kostet das Moto E7 plus aktuell 130 bis 150 Euro – man kann also wohl davon ausgehen, dass die normalen Moto E7 etwas darunter liegen werden. Wahrscheinlich wird der Preis bei knapp über 100 Euro angesiedelt sein.