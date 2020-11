Offiziell: Motorola Moto G9 power erweitert die G9-Serie – Die Geräte der Moto G9 Serie bekommen Unterstützung. Motorola hat das neue Moto G9 power offiziell vorgestellt und setzt dabei wieder auf ein besonders interessanter Preis-Leistungsverhältnis. Der Namenszusatz power bezieht sich dabei vor allem auf den Akku. Motorola hat im Moto G9 power einen Akku mit 6.000mAh eingebaut und bietet damit mit die höchste Akkuleistung, die man derzeit bei Handys findet. Samsung* will zwar wohl bald ein Modell mit 7.000mAh auf den Markt bringen, aktuell sind die 6.000mAh Akku aber wirklich das Beste, was es auf dem Markt gibt. Leider fehlen bisher aber die Angaben, wie lange man die Geräte ohne Aufladung nutzen kann, Motorola spricht hier nur eher vage von mehreren Tagen.

Das Unternehmen schreibt selbst zu den neuen Modellen:

Das moto g9 power bietet bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit(1) dank des größten Akkus, der je in ein Motorola-Smartphone* eingebaut wurde. Mit dem beeindruckenden 6000-mAh-Akku lernst du eine unglaubliche Sorgenfreiheit kennen. Eine einzige Ladung(1) reicht für mehrere Tage Nutzung unterwegs. Dabei musst du keine Powerbank mit dir führen oder nach Steckdosen suchen. Mit dem moto g9 power bleibst du länger für Videogespräche online und kannst auf Reisen mehr Shows ansehen, ohne aufladen zu müssen.

Daneben gibt es auch eine 3fach Kamera mit 64MP Hauptsensor. Motorola hat also auch die Kamera aufgerüstet und setzt zum ersten Mal einen 64 Megapixel Sensor in diesem Preisbereich ein. Das Display hat eine Größe von 6,8 Zoll, dazu gibt es wieder fast reines Android* mit My UX als Erweiterung. Leider hat das Unternehmen bisher nicht verraten, welche Android* auf den Geräten laufen wird. Auch der Google Assistant ist wieder mit an Bord – diesmal sogar wieder mit einer eigenen Taste.

Das moto g9 power ist ab Freitag, 6. November, zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199,99 EUR in der Farbe Grau vorbestellbar. Die Auslieferung und Verfügbarkeit beginnen ab Dezember. Die Farbvariante Violett folgt zu einem späteren Zeitpunkt.