Offiziell: Samsung* Galaxy S21 bekommt Zertifizierung in Indien – Die meisten Experten gehen davon aus, dass der Start der neuen Galaxy S21 Reihe in diesem Jahr sehr früh erfolgen soll. Im Gespräch ist der 14. Januar für die Präsentation der Modelle. Das scheint sich nun zu bestätigen, denn mittlerweile gibt es die ersten offiziellen Zertifizierungen für die Modelle und damit die Voraussetzungen für die Marktzulassung – zumindest in Indien. Dort hat das Bureau of Indian Standards (BIS) die Freigabe für die Geräte erteilt.

Bei GSMarena schreibt man im Original dazu:

And while we are unlikely to see Samsung* reveal the unveiling date of the S21 series this year, the vanilla S21 has been certified by the Bureau of Indian Standards (BIS) in India, which is another indicator that the Korean tech giant will launch its upcoming Galaxy S flagships earlier than previous models.

According to various leaks and rumors, the Galaxy S21 lineup includes three smartphones* – Galaxy S21, Galaxy S21+, and Galaxy S21 Ultra. And like previous models, these will also have an Exynos or a Snapdragon chipset at the helm depending on the market.