OnePlus Nord N10 und N100 – Vorbestellungen gestartet – OnePlus hat den Verkauf der neuen Einsteiger-Modelle OnePlus Nord N10 5G und N100 offiziell gestartet und Fans können daher ab sofort die neuen Modelle kaufen. Das Unternehmen geht mit der Nord-Serie eine neuen Weg, denn bisher hatte man sich in erster Linie auf das Topmodell konzentriert. Nun gibt es mit der N-Serie auch günstigere Modelle zur Auswahl – das Unternehmen hat also die Produktpalette deutlich erweitert. Vor allem das OnePlus Nord N100 zum Preis von 199 Euro dürfte Nutzer ansprechen, denen die normalen OnePlus Modelle deutlich zu teuer waren. Das OnePlus N10 5G ist etwas teurer und man muss auf den Start der Vorbestellungen noch bis zum 14. November warten. Dafür gibt es dann aber auch mehr Technik und wie der Name schon sagt ist auch 5G mit an Bord.

OnePlus beschreibt die neuen Modelle wie folgt:

– Das OnePlus Nord N10 5G verfügt über ein 6,49“ FHD+ 90Hz Display, Warp Charge und ein hochwertiges Vier-Kamera-System mit einem 64 MP Hauptobjektiv und einem 119-Grad-Ultraweitwinkelobjektiv. Die starke Performance des OnePlus Nord N10 5G wird von einem Qualcomm® Snapdragon™ 690-Chipsatz und 6 GB RAM mit 128 GB Speicher unterstützt, der um bis zu 512 GB erweitert werden kann, um unterschiedlichste Anwendungen, Spiele, Filme und Songs zu sichern. Es bietet zudem Warp Charge 30T, eine der führenden Schnellladetechnologien der Branche, mit einem 4.300mAh-Akku. OnePlus Nord N100 – Das OnePlus Nord N100 bietet Nutzern ein immersives 6,52″ Display mit Stereolautsprechern. Für eine lange Batterielebensdauer verfügt das OnePlus Nord N100 über eine 5.000mAh-Batterie und unterstützt 18W-Schnellladung. Es wird von einem Qualcomm® Snapdragon™ 460-Chipsatz mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz betrieben, der mit einer MicroSD-Karte erweitert werden kann. Darüber hinaus kommt das OnePlus Nord N100 mit einer 13 MP-Hauptkamera, einem Bokeh-Objektiv, mit dem Porträtfotos erstellt werden können sowie einem Makro-Objektiv für ein dynamisches Aufnahmeerlebnis.

Das OnePlus Nord N100 kann bereits ab 199 Euro bei amazon.de vorbestellt werden und ist ab dem 16. November 2020 bei amazon.de und OnePlus.com/de erhältlich. Das OnePlus Nord N10 5G ist ab dem 14. November 2020 bei amazon.de vorbestellbar und steht ab dem 27. November bei amazon.de und OnePlus.com/de zum Verkauf.