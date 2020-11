Paukenschlag: Huawei* trennt sich von Honor – Honor war als hippe Marke für die jungen Kunden konzipiert und sollte daher den Kundenkreis von Huawei* vor allem im Gaming-Bereich erweitern. Nun hat Huawei* die Marke aber verkauft – die Fertigung von Smartphones wird allerdings weiter gehen. Neuer Besitzer ist die Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Über den Kaufpreis gibt es keine Informationen, man kann aber davon ausgehen, dass keine kleine Summe gezahlt wurde.

Huawei selbst schreibt zu diesem Schritt:

This move has been made by Honor’s industry chain to ensure its own survival. Over 30 agents and dealers of the Honor brand first proposed this acquisition.

Since its creation in 2013, the Honor brand has focused on the youth market by offering phones in the low- to mid-end price range. During these past seven years, Honor has developed into a smartphone* brand that ships over 70 million units annually.

Huawei highly appreciates the continued dedication, attention, and support given by Honor’s consumers, channel sellers, suppliers, partners, and employees.