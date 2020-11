Realme 7: 5G Version steht in den Startlöchern – Realme hat bereits die Realme 7 Reihe auf den Markt gebracht und man kann sowohl das Realme 7 als auch das Realme 7 (hier unser Test zum Realme 7 pro) pro bereits bestellen. Nun wurde auch noch eine 5G Version angekündigt – zukünftig kann man also die normalen Realme 7 Modelle auch mit 5G nutzen. Der Start der neuen Modelle soll dabei am 27. November bei den bekannten Händlern erfolgen und zum Einstand werden die Modelle nur 230 Euro kosten. Das dürfte derzeit der günstigste Preis für ein 5G Smartphone* auf dem deutschen Markt sein. reguläre ab 1. Dezember werden die Modelle 280 Euro kosten, auch das ist noch eine deutliche Kampfansage für die anderen Hersteller.

Neben 5G hat das Realme 7 auch einige interessante Features verbaut, die man sonst nur bei deutlich teureren Herstellern kennt:

der Bildschirm* hat eine Bildwiederholungsrate von 120Hz (ist allerdings ein LCD Bildschirm*)

verbaut ist eine Quadkamera mit einem 48MP Hauptsensor, das ist in dieser Preisklasse eher selten

der Sensor für die Fingerabdrücke findet sich seitlich am Display und nicht mehr auf der Rückseite

die Aufladung des Akku erfolgt mit 30 Watt und damit sehr schnell

Für die Performance sorgt der Dimensity 800U SoC von Mediatek. Leistungstests dazu gibt es bisher leider noch nicht. Der Akku ist 5.000mAh groß und bietet damit auch ziemlich viel Leistung – wie lange die Geräte damit arbeiten können ist bisher noch nicht bekannt.

Das Realme 7 ist damit bereits in der normalen Version sehr gut ausgestattet und bietet ein Preis-Leistungverhältnis, dass man bei nur wenigen anderen Anbietern auf dem Markt findet. Realme ist eine Marke von BBK Electronics und damit nicht vom Bann gegen Huawei* betroffen. Die Modelle kommen daher mit einem normalen Android* und allen Google Diensten inklusive dem Play Store.

Neben dem Smartphone* startet Reale auch noch neues Zubehör. Es gibt die neuen ANC-Ohrhörer Buds Air Pro und die Smartwatch Watch S.