Samsung*: Black Week Deals für Smartphones* und andere Technik gestartet – Samsung* hat die eigenen Deale zum Cyber Monday und Black Friday bereits in dieser Woche gestartet und bietet daher die komplette nächste Woche die entsprechenden Deals an. Dabei gibt es diesmal etwas Besonderes, denn das Unternehmen lässt die Kunden ihre Deals selbst zusammenstellen. Man kann sich zwei Aktionsprodukte aussuchen und zahlt dann nur den Preis des jeweils teureren. Auf diese Weise muss man keine vorgefertigten Deals nutzen, sondern kann sich selbst die Angebote zusammenstellen.

Das Unternehmen schreibt selbst zu diesem Konzept:

Für ein hohes Maß an Individualität sorgt ein besonderes Angebots-Highlight: „Create your own Bundle“. Kunden haben die Möglichkeit, sich zwei Aktionsprodukte auszuwählen und nur für eines zu bezahlen. Hierfür können sie zwischen zwei verschiedenen Pools wählen, die ausgewählte Produkte aus den Bereichen Mobile, TV, Display und Audio sowie Hausgeräte enthalten und dabei untereinander frei kombinierbar sind. So können Kunden, die das Galaxy S20*+ erwerben, beispielsweise zwischen einem Galaxy Tab S5e Wi-Fi, dem Crystal UHD 4K TV TU8079 (2020) in 50 Zoll2, einer 2.0-Kanal Soundbar HW-S40T in schwarz oder dem kabellosen Akku-Handstaubsauger Jet70 als kostenlose Zugabe wählen. Die Sonderaktion läuft bis zum Vorabend des Black Friday® am 26. November bis 18:59 Uhr und nur solange der Vorrat reicht.3