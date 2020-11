Samsung* Cashback: 150 Euro Bonus beim Kauf von Haushaltsgeräten – Samsung* hat in dieser Woche bereits eine Reihe von Aktionen gestartet und einige Samsung* Deals laufen auch noch. Nun gibt es eine weitere Aktion zu den Haushaltsgeräten des Unternehmens. Beim Kauf gibt es bis zu 150 Euro Cashback von Samsung und zwar egal, wo man die Geräte erwirbt. Das Unternehmen schreibt selbst zur Aktion:

Der Ablauf ist dabei von den anderen Cashback Aktionen von Samsung bekannt. Man kauft das Gerät, registriert es dann auf der Aktionswebseite von Samsung und bekommt nach Vorlage des Kaufbeleges den Cashback gutschrieben. Wenn man direkt im Shop von Samsung kauf, wird es noch einfacher, denn dann wird der Cashback gleich beim Kauf gutgeschrieben.

Die Aktion findet sich bei Samsung hier:

Das Kleingedruckte für diese Aktion ist wieder recht umfangreich:

Nur für private Endkunden ab 18 Jahren beim Erwerb eines neuen, für den deutschen Markt bestimmten Samsung Aktionsgerätes mit bestimmtem länderspezifischem Modell-Code bei einem teilnehmenden Händler in Deutschland oder im Samsung Online Shop zwischen dem 23.11. und dem 31.12.2020 (es gilt das Rechnungsdatum des Kaufbeleges bzw. bei nicht vorrätiger Ware oder bei Erwerb im Online-Handel das vom Händler bestätigte Bestelldatum in Form eines systemgenerierten Beleges). Kunden sind selbst dafür verantwortlich, dass das von ihnen erworbene Gerät einen Modell-Code aufweist, der zur Teilnahme an der Aktion berechtigt. Der teilnehmende Händler kann über den Modell-Code des Aktionsgerätes und darüber, ob es für den deutschen Markt bestimmt ist, Auskunft geben (für Details, Höhe des jeweiligen Cashback sowie Modell-Codes der Aktionsgeräte s. vollständige Teilnahmebedingungen). Die modellabhängige Rückzahlung („Cashback“) wird entweder direkt vom Kaufpreis abgezogen (beim Kauf im Samsung Online Shop) oder muss durch eine Registrierung des Aktionsgerätes bis spätestens 28.02.2021 (Ausschlussfrist) unter samsung.de/superdeals beantragt werden. Dabei ist die Angabe von Namen, Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Kontoverbindung, Seriennummer und Modell-Code des Aktionsgerätes plus Hochladen des Kassenbelegs (bei Erwerb des Aktionsgerätes im stationären Handel) bzw. der Bestellbestätigung und Rechnung (bei Erwerb des Aktionsgerätes im Online-Handel) erforderlich. Die Überweisung des Cashback erfolgt in der Regel innerhalb von 60 Werktagen nach gültiger Registrierung. Ein Nachreichen der bei der Registrierung erforderlichen Angaben ist nicht möglich. Kunden, die unvollständige Angaben registrieren und/oder unvollständige Belege einsenden, werden per E-Mail benachrichtigt und gebeten, innerhalb von sieben Tagen die fehlenden Angaben zu tätigen bzw. die vollständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Kunde innerhalb von sieben Tagen dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Belege zusenden, wird die Gewährung des Cashback endgültig verweigert. Bei endgültiger Kaufrückabwicklung innerhalb von sechs Monaten ist der Cashback zurückzuzahlen. Im Fall des Sofortabzugs wird bei Kaufrückabwicklung lediglich der um den Cashback reduzierte Kaufpreis zurückerstattet. Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch und mit max. einem Aktionsgerät pro Produktkategorie an der Aktion teilnehmen. Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen von Samsung. Vollständige Teilnahmebedingungen unter samsung.de/superdeals.