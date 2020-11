Samsung* Galaxy Buds Beyond – Zertifizierung zeigt 472mAh Akku – In-Ear Kopfhörer sind derzeit bei allen Anbieter im Kommen und Samsung* hat bereits einige Modelle auf den Markt gebracht. Das Unternehmen arbeitet wohl aber bereits an einem Nachfolger für die aktuellen Generationen, denn in der 3C Zertifizierung ist ein Gerät mit der Serienummer SM-R190 aufgetaucht, das möglicherweise für die neuen Galaxy Buds Beyond steht. Ein genauer Name ist aber leider noch nicht angegeben, so dass es an der Stelle noch eine gewisse Unsicherheit gibt. Ob die Geräte wirklich als Galaxy Buds Beyond auf den Markt kommen werden ist daher noch nicht absolut sicher.

Die veröffentlichten technischen Daten sind auch eher marginal, es gibt in erster Linie Hinweise auf den verbauten Akku und dieser hat eine Leistung von 472mAh. Die Angabe dürfte sich dabei auf die Box beziehen und nicht auf die Buds selbst, denn diese sind in der Regel so klein, dass ein so großer Akku dort kaum Platz findet. Daher dürfte damit die Box gemeint sein, in der man die Buds zur Aufbewahrung und auch zum Nachladen legen kann.

Bei mysmartprice schreibt man dazu im Original:

3C certification database information has revealed a product with model number SM-R190, which hints that we are looking at upcoming TWS from Samsung*. To those unaware, Samsung Galaxy Buds Live carry model number SM-R180, while the Galaxy Buds have model number SM-R170. As revealed in the certification, the upcoming TWS will pack a 472mAh battery unit. We suspect that this might be the battery capacity of the capsule (case). To recall, the Samsung Galaxy Buds Live case has exactly the same capacity battery, while each earbud on the Buds Live has a 60mAh battery unit.

Der Eintrag sieht dabei wie folgt aus:

Die neuen Buds sollen wohl im nächste Januar zusammen mit der neuen Galaxy S21 Serie vorgestellt und auf den Markt gebracht werden. Dazu würde die aktuelle Zertifizierung passen, denn diese erfolgt in der Regel recht zeitnah vor dem Marktstart. Eine Bestätigung durch Samsung gibt es dafür aber bisher leider noch nicht.

Bild: Samsung Galaxy Buds live