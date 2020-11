Samsung* Galaxy Note20 – die normalen Geräte verkaufen sich schlecht – Die Galaxy Note20 Serie ist mittlerweile bereits mehrere Monate auf dem Markt, aber zumindest die normalen Modelle scheinen kein echter Verkaufserfolg zu sein. Nach Angaben von Leaker IceUniverse verkaufen sich die Geräte schlecht.

Tatsächlich sind die technischen Unterschiede zwischen den Modellen in diesem Jahr doch recht deutlich. Es gibt das größere Display, mehr Akku und die bessere Kamera im Note20 ultra. Auch beim Design fällt der Unterschied auf: die normalen Note20 Modelle sind eckiger und bieten ein einer flaches Display. Das größere Problem: die Note20 in der normalen Version setzen auf eine Kunststoffrückseite. Das kennt man so an sich nur von Modellen aus dem günstigeren Preisbereich. Bei den Topmodellen ist an sich Glas der Werkstoff der Wahl, wenn es darum geht, ein wertiges Smartphones* auf den Markt zu bringen.

Mit dem Samsung* Galaxy Note20 bekommt man also ein recht teures Gerät (die Preise liegen immer noch bei etwas unter 1.000 Euro), das aber einige gewichtige Nachteile hat. Viele Note20 Fans werden daher wohl eher den Aufpreis in Kauf nehmen und auf das Galaxy Note20 ultra setzen, bei dem es diese Nachteile nicht gibt. Daher könnte sich das schlechte Verkaufsergebnis auf diese Weise erklären.

Der Tweet dazu im Original

The plastic Galaxy Note20 sold poorly. Consumers are not idiots, Samsung* should take a warning. November 3, 2020

Im Übrigen muss eine Plastik-Rückseite nicht zwangsläufig ein Problem sein. Samsung setzt auf diese Technik auch beim Galaxy S20* FE und die Geräte sind vergleichsweise gut gestartet, was die Verkaufszahlen betrifft. Allerdings liegt auch ein Preisunterschied von etwa 300 Euro zwischen den Geräten. Bei einem etwas günstigeren Preis scheinen die Kunden also diese Form und dieses Finish zu akzeptieren. Für um die 1.000 Euro sind die Erwartungen aber natürlich deutlich höher.

Die Note20 Modelle im Vergleich

Modell Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy Note 20 Display 6,9 Zoll Dynamic AMOLED* Infinity Display, 120 Hz, Seitenverhältnis 19,3:9, Gorilla Glass 7, WQHD mit 3200 x 1440 Pixel, 58 ppi 6,7 Zoll Super AMOLED*, 60 Hz, FHD+ mit 2.400 x 1080 Pixel, 393 ppi Betriebssystem Android* 10 mit One UI 2.5 Android* 10 mit One UI 2.5 Prozessor Exynos 990, 2,7 GHz Octacore-SoC Exynos 990, 2,7 GHz Octacore-SoC Arbeitspeicher 12 GB RAM LPDDR5 8 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 256 bzw. 512 GB , UFS-3.1-Speicher (per microSD-Karte erweiterbar) 256 GB UFS-3.1-Speicher (nicht erweiterbar) Akkukapazität 4.500 mAh (fest verbaut) 4.300 mAh (fest verbaut) Hauptkamera Triple-Kamera, 108 MP f/1.8; 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2; 12 MP 5-fach optischer Zoom f/3.0, Laser-Autofokus, 50-facher „Space-Zoom“

Triple-Kamera, 12 MP f/1.8; 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2; 64 MP Tele 3-fach optischer Zoom f/2.0, 30-facher Space-Zoom



- Tele: 12 MP f/2.1 und OIS Frontkamera 10 MP mit AF; f/2.2 10 MP mit AF; f/2.2 Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5, GPS, LTE, 5G, USB Typ-C (Gen 3.2), NFC, HE80, MIMO,1024-QAM, Dual-SIM (optional per eSIM*) Wifi 6, Bluetooth 5, GPS, LTE, 5G, USB Typ-C (Gen 3.2), NFC, HE80, MIMO,1024-QAM, Dual-SIM (optional per eSIM*) Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, Dual-SIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Wireless DeX Fingerabdrucksensor im Display, Dual-SIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Wireless DeX Abmessungen 164,8 x 77,2 x 8,1 mm 161,6 x 75,2 x 8,3 mm Gewicht 208 Gramm 192 Gramm Farben Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Grey Preis (UVP) ab 1.299 Euro ab 949 Euro