Samsung* Galaxy S20* – weitere Beta-Version mit Android* 11 und OneUI 3.0 steht bereit – Es gibt wieder eine neue Beta-Version mit Android* 11 für die Galaxy S20* Modelle. Mittlerweile ist es bereits die 6. Beta für die Modelle und diesmal ist unter anderem auch der neuste Android* Sicherheitspatch mit inklusive. Nach wie vor gibt es aber keine Hinweise, wann es die neue Firmware endlich offiziell für die Galaxy S20* Reihe geben wird.

31.10.2020 – Samsung* Galaxy S20 – 3. Beta mit Android 11 und OneUI 3.0 steht bereit -Die nächste Version der Android 11 Beta für die Galaxy S20 Reihe steht bereit und damit kann man neue Fehler suchen. Nach wie vor gibt es aber keine Hinweis, wann genau die neue Firmware als finale Version bereit stehen wird.

16. Oktober 2020 – Samsung* Galaxy S20 – Android 11 mit OneUI 3.0 Beta gestartet – In Deutschland haben die Beta-Tests für die neuste Android Version endlich begonnen und in den USA gibt es mittlerweile sogar bereits die zweite Beta-Version, die zum Testen bereit steht. Samsung gibt hier also wirklich Gas und das bedeutet wohl, dass man sich bald über die finale Version mit Android 11 und OneUI 3.0 freuen kann.

05.10.2020 – Samsung Galaxy S20 – Android 11 mit OneUI 3.0 Beta könnte diese Woche starten – Die öffentliche Beta zur neuen OneUI und Android Version für die S20 Modelle könnte bereits in dieser Woche ausgerollt werden. Dazu gibt es zumindest Hinweise auf Twitter, die Versionen sind wohl bereits soweit fertig und an sich muss Samsung nur noch den Startschuss für den Beta-Test geben.

In any case, Samsung is ready to launch Android 11/OneUI 3 public beta for the N20/S20 line. Even the S10/N10 line is close to ready. Amazing.

Samsung Galaxy S20 – Android 11 mit OneUI 3.0 kommt als Beta – Das ging ja relativ schnell – Samsung hat für die Galaxy S20 Serie (ohne das FE) eine Beta Version mit Android 11 und OneUI 3.0 angekündigt. Wann genau diese in Deutschland zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht sicher, aber zumindest scheint man in diesem Jahr sehr früh mit der Entwicklung anzufangen und dann gibt es hoffentlich auch entsprechend schnell die fertige Version.

22.08.2020 -Samsung Galaxy S20 – OneUI 2.5 Update kommt, Android 11 noch nicht – Mit dem Samsung Galaxy Note 20 hatte das Unternehmen bereits die neue Version der Benutzeroberfläche vorgestellt. Die gute Nachricht: Samsung OneUI ist jetzt als neue Firmware-Version auch für die Galaxy S20 Reihe verfügbar und wird aktuell auch in Deutschland ausgerollt. Allerdings werden derzeit wohl erst die 5G Version der jeweiligen Galaxy S20 Modelle versorgt – die LTE Versionen müssen noch warten. Dazu basiert OneUI 2.5 weiterhin auf Android 10. Das Galaxy S11 Update wird also extra vollzogen werden, bisher gibt es auch noch keine finale Version von Android 11, die Samsung nutzen könnte.

Bei Sammobile schreibt man im Original dazu:

The Galaxy S20 series is the first to receive the One UI 2.5 update. Samsung has started rolling out firmware version G981BXXU4BTH5, G986BXXU4BTH5 and G988BXXU4BTH5 for the 5G Galaxy S20, Galaxy S20+ and Galaxy S20 Ultra respectively. Click on the device name to download the relevant firmware from our database.

Samsung has started rolling out this update in markets across Europe, including but not limited to Italy, Hungary, Portugal, the Netherlands and Germany over-the-air. It shouldn’t be long now before the firmware is sent out in other markets as well. The LTE variants of the phones should also be getting the update soon.