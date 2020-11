Samsung* Galaxy S21 Serie – wieder Plastik auf der Rückseite – Es gibt auch in dieser Woche wieder interessante Neuigkeiten rund um die Galaxy S21 Serie und diesmal liegen wieder mehr technisch Daten vor und es gibt ein Detail zur Fertigung: nach den aktuellen Angaben von Leaker wird zumindest das normale Galaxy S21 mit einer Rückseite aus Kunststoff ausgestattet sein. Im Bereich der Topmodelle setzen normaler die Hersteller auf das hochwertigere Glas, aber Samsung* hat bereits beim normalen Galaxy Note20 und dem Galaxy S20 FE mit einer Plastik-Rückseite experimentiert. Die Reaktionen der Nutzer waren dabei wohl positiver als erwartet und daher setzt man diese Technik nun auch bei anderen Modellen ein. Dabei darf man sich allerdings keine normale Plastik Rückseite vorstellen, wie man sie bei den Einsteiger-Modellen kennt. Samsung* nutzt für die Rückseite ebenso ein Finish als Veredelung, so dass man die Unterschiede nicht direkt bemerket, aber die Haptik und auch die Wertigkeit einer Rückseite aus Kunststoff ist natürlich immer noch anders als bei Glas.

Nach dem Informationen der bekannten Leaker sieht die Rückseite der Serie wohl wie folgt aus:

Bei Androidpolice schreibt man dazu im Original:

The Galaxy S21 Ultra will only come in Phantom Silver and Phantom Black. Our source says that the base model Galaxy S21 will feature a plastic rear cover, while the S21 Ultra will use glass. Our source could not confirm what material the Galaxy S21+ would use, claiming this was because the consumer response to the plastic material has been more positive than Samsung expected.