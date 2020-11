Stiftung Warentest: Samsung* bei den Smartphones* auf den besten Plätzen – Die Stiftung Warentest hat in ihrer Ausgabe vom Dezember 2020 wieder einen Blick auf die aktuellen Smartphones* auf den Markt geworfen und geprüft, welche der aktuellen Modelle überzeugen können. Dabei konnte vor allem Samsung* punkten. Das Unternehmen belegt mit den aktuellen Modelle bei der Stiftung Warentest die Plätze 1 bis 3:

Das erste Handy eines anderen Herstellers ist das Huawei* P40 pro plus mit ebenfalls einer Note GUT im Test, aber nur einer Bewertung von 1,9. Danach folgt auf Platz 5 das Google Pixel 4 XL.

Die Samsung Modelle konnten vor allem bei der Rechenleistung und auch beim Display punkten. Kritikpunkte gab es dagegen bei Akku. Hier lagen die Noten deutlich unter den anderen Werten – vor allem die großen Display mit hohem Energieverbrauch machen an der Stelle wohl einen Unterschied.

Preislich gesehen haben sich also bei der Stiftung Warentest vor allem die teureren Geräte durchgesetzt. Man bekommt die Note20 derzeit ab etwa 1.000 Euro, das Galaxy S20* 5G ist für um die 800 Euro zu haben. Für den Einsteiger-Bereich sind diese Geräte also wenig geeignet und auch normale Nutzer zahlen selten 1.000 Euro für ihr Modell. Daher verweist die Stiftung Warentest auch noch auf das Xiaomi* Mi 10 lite. Die Geräte kommen auf Platz 9 im Ranking mit einer Note von 2,1 – kosten aber auch nur um die 300 Euro und sind damit deutlich billiger als die besser platzierten Topmodelle der Konkurrenz.

Die iPhone 12 Serie war bei der Stiftung Warentest bereits vorbestellt, durch die Verspätung in diesem Jahr sind die Modelle aber leider nicht mit in diesem großen Test enthalten. Daher bleibt aktuell noch offen, ob Apple* die Galaxy Modelle von Samsung von den besten Plätzen verdrängen könnte. Die Tester haben aber angekündigt, dass man die iPhone 12 Serie in der nächsten Ausgabe nachliefern wird.

Video: Falthandys bei der Stiftung Warentest

Das S20 Ultra Video im Original:

Die Unterschiede der Galaxy S20 Modelle im Überblick

Modell Samsung Galaxy S20* (5G) Samsung Galaxy S20 Plus (5G) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Display 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) Betriebssystem Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Hauptkamera - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- 3x Hybrid-Zoom



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- ToF-Sensor



- 3x Hybrid-Zoo



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video; - 108 MP Standard-Zoom (f/2,4);



- 48-MP-Telezoom (f/3,5);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2);



- ToF-Sensor;



- 4 bis 5x-optischer Zoom;



- 10x Hybrid-,Zoom;



- bis zu 100x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video Frontkamera - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 40 MP (f/2,2) mit Pixelbinning auf 10 MP;



- 4K 60 fps Video Prozessor Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Arbeitspeicher 8/12 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 12/16 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Abmessungen 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 g 186 g 220 g Farben Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black



Cosmic Gray, Cosmic Black



Preis (UVP) ab 899 Euro / 999 Euro (5G) ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) ab 1.349 Euro

