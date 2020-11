Telekom*: 5G kompatible Geräte im Überblick – Mittlerweile gibt es auf dem deutschen Markt eine durchaus große Auswahl an 5G Handys und Smartphones*. Allerdings gibt es nach wie vor einige Einschränkungen und nicht alle Modelle können alle Bereiche von 5G mit nutzen. Vor allem bei den älteren Geräten kann das ein Problem werden, weil man dann an einigen Stellen kein 5G hat, bei der die Telekom* diese Technik nur in bestimmten Frequenzbereichen anbietet. Daher gibt es im Forum des Unternehmens eine aktuelle Liste mit Geräte und deren bekannten Problemen. Sehr erfreulich dabei: die Zahl der Smartphones*, die 5G ohne Probleme nutzen können, wächst dabei immer mehr. Den aktuellen Stand findet man immer hier.

HINWEIS: Diese Zuordnung gilt nur für das D1 Netz der Telekom. Die anderen Netzbetreiber nutzen teilweise andere Bereiche und daher ist die Zuordnung da auch anders.

Endgeräte, die mit dem 5G Netz der Telekom* kompatibel sind und 5G sowohl im n78 als auch im n1 Bereich unterstützen:

iPhone 12 (1)

iPhone 12 Pro (1)

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus Nord

Xiaomi* Mi 10

Xiaomi* Mi 10 Pro

Xiaomi* Redmi 10X 5G

Xiaomi Redmi 10X Pro 5G

Huawei* P40

Huawei* P40 Lite

Huawei* P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Enjoy Z 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei 5G CPE Pro 2

Samsung* Galaxy S20* FE 5G (*) (¹)

Samsung* Galaxy S20* 5G (*) (¹)

Samsung* Galaxy S20*+ 5G (*) (¹)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (*) (¹)

Samsung Galaxy Note 20 5G (*) (¹)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (*) (¹)

Samsung Galaxy Fold 2 5G (*)

Samsung Galaxy Tab S7+ (*)

HTC U20 5G

Oppo Reno 4 Pro 5G

Realme X50 5G

Motorola Moto G 5G Plus

(1) Die Smartphones* können kein LTE1800/B3 als Ankerzelle bei 5G n1.

Die Samsung Modelle mit Snapdragon Prozessoren aus Importen unterstützen 5G in Deutschland derzeit nicht.

Endgeräte welche nach wie vor nicht vollständig kompatibel sind:

Samsung Galaxy S10* 5G (*)

Samsung Galaxy A90 5G (*)

Samsung Galaxy Note 10 5G (*)

Samsung Galaxy Note 10+ 5G (*)

Samsung Galaxy Tab S6 5G (*)

Samsung Galaxy Fold 5G (*)

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 20 X 5G

HTC 5G Hub

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7T Pro 5G McLaren

Diese Modelle unterstützen in der Regel nur 5G n78 und sind daher in der Nutzung eingeschränkt. Man kann 5G nur dann nutzen, wenn vor Ort der n78 Frequenzbereich vorhanden und ausgebaut ist. Außerhalb von Großstädten ist das oft ein Problem, da die Fläche bei der Telekom durch 5G n1 versorgt wird. Das ist dann aber nicht nutzbar.

