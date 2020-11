UPDATE: Qualcomm darf SoC an Huawei* liefern – Das US Embargo gegen Huawei* ist weiter voll in Kraft, aber Snapdragon hat zumindest in einigen Bereichen eine Ausnahmegenehmigung erreichen können. Nach Angaben von Reuters darf das Unternehmen 4G Chipsätze nach China und an Huawei* verkaufen. Im Original heißt es dazu:

Qualcomm Inc on Friday received a license from the U.S. government to sell 4G mobile phone chips to China’s Huawei Technologies Co Ltd, an exemption to U.S. trade restrictions imposed amid rising tensions with China.

“We received a license for a number of products, which includes some 4G products,” a Qualcomm spokeswoman told Reuters.