Jetzt online: Vodafone GigaKombi Unlimited – neue Tarife kombinieren Festnetz und Mobilfunk

Jetzt online: Vodafone* GigaKombi Unlimited – neuer Tarif kombiniert Festnetz und Mobilfunk – Vodafone* startet am dem 3. November komplett überarbeitete Tarife und bietet neben neuen RED Tarifen auch neue Kombinangebote. Das Konzept ist dabei nicht neu, aber Vodafone* hat die GigaKombi Vorteile deutlich aufgewertet und bietet jetzt gleich mehrere mobile Tarife, bei denen die Verbraucher unbegrenztes Datenvolumen mit dazu bekommen. Diese unlimiterte Flatrate gibt es nur, wenn man dazu auch einen Festnetzanschluss mit nutzt. Das Angebot ist daher vor allem für Kunden spannend, die mehrere Vodafone Produkte nutzen.

UPDATE: Wie angekündigt hat Vodafone die Tarife nun online genommen und Kunden können damit von der neuen Gigakombi profitieren.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Bei dem attraktiven Bündelangebot, das Festnetz- und Mobilfunk-Zugang vereint, profitieren Kunden von einem monatlichen Preisnachlass und zusätzlichem Datenvolumen auf ihren Mobilfunktarif. Nun gibt es noch mehr Leistung und Flexibilität zum gleichen Preis: Die neue ‚GigaKombi Unlimited‘ enthält in den Mobilfunk-Tarifen ‚Red M‘ und ‚Red L‘ ein deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen. Das Angebot umfasst auf Wunsch sogar die derzeit maximal verfügbare Geschwindigkeit* von bis zu 1.000 Mbit/s im Kabel-Glasfasernetz für rund 22 Millionen Haushalte und über 5G auch im Mobilfunk-Netz. Die ‚GigaKombi Unlimited‘ mit Maximal-Leistung ist damit der wohl stärkste GigaKombi-Vorteil aller Zeiten und wird ab dem 3. November 2020 im Handel, online und über die Vodafone-Hotline erhältlich sein.

Vodafone möchte so die Kunden animieren, gleiche mehrere Produkte gleichzeitig zu nutzen und hat daher die Vorteile für die Kombi-Angebote erhöht. Der Vorteil gilt dabei für alle DSL Produkte, egal ob im eigenen Kabel-Netz von Vodafone oder die Vodafone DSL Anschlüsse im Telekom* Netz. Besonders interessant sind dabei aber natürlich die Kabelanschlüsse, weil da bereits in vielen Bereichen Gigabit-Geschwindigkeiten gibt. Nicht dabei enthalten sind die Prepaid Produkte von Vodafone. Die Callya Freikarte und die anderen Callya Prepaid Flatrates sind derzeit leider nicht mit bei dieser Kombination eingeschlossen und daher gibt es auch keinen Vorteil, wenn man die Vodafone Prepaid Tarife* in Kombination mit einem Festnetzanschluss nutzt.

Die neuen Vodafone Tarife im Überblick