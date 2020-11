Xiaomi*: Mi Friday Rabattaktionen jeden Tag dieser Woche – Auch Xiaomi* will (wie beispielsweise auch Samsung) vom Black Friday und dem Cyber-Monday profiieren und hat daher bereits in der letzten Woche eine Reihe von Sonderaktionen und Deals gestartet. In dieser Woche geht es weiter und neben viele Produkten aus dem gesamten Technik-Sortiment des Unternehmens gibt es in den nächsten Tagen auch die Xiaomi* Smartphones besonders preiswert.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Als Pionier im E-Commerce und als Teil seines effizienten “New Retail”-Strategiemodells, das sowohl eigene Online- als auch Offline-Einzelhandelskanäle umfasst, geht Xiaomi neue Wege und ermöglicht interessierten Käufern, sich in zahlreichen Gewinnspielen und Aktionen einzubringen und so die besten Preise zu sichern. Zu den Highlight-Angeboten der nächsten Woche gehören die topaktuellen Mi 10T und Mi 10T Pro mit ultrascharfer Kamera, superflüssigem 144Hz AdaptiveSync-Display und Flaggschiff-Prozessor, sowie das beliebte POCO X3 NFC. Zusätzlich gibt es am Montag, Mittwoch und Freitag das Redmi Note 9 Pro, Mi 10T Lite und POCO X3 NFC im Sonderangebot.

Im Smartphone* Bereich sind folgende Sonderaktionen geplant:

23. und 24. November: 100 Euro Rabatt-Gutschein auf das Mi 10 und das Poco F2

25. November: 50 Euro Rabattgutschein auf das Mi 10 Lite 5G

Alle täglichen Gutscheine können bis zum 6. Dezember eingelöst werden und sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Die Gutscheine beziehen sich dabei jeweils auf die UVP – es kann also durchaus sein, dass die realen Rabatte deutlich geringer ausfallen, weil es die Geräte teilweise auch jetzt bereits mit Boni und Sonderkonditionen unterhalb des UVP zu kaufen gibt. Ein Preisvergleich kann sich also dennoch lohnen (und sollte ohnehin immer gemacht werden)

Weitere Rabatte warten zudem am anschließenden Wochenende und Cyber Monday (28. November bis 30. November) auf interessierte Käufer, darunter das Redmi 9, Redmi Note 9S und das POCO X3 NFC. Was genau dann noch für Aktionen geplant sind, hat das Unternehmen leider bisher nicht mitgeteilt, wahrscheinlich gibt es dann aber sogar nochmal mehr Rabatte.