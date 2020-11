Xiaomi* Quartalszahlen: Rekordergebnis mit 46,6 Millionen verkaufter Geräte im 3. Quartal – Xiaomi* hat die Unternehmenszahlen für das 3. Quartal 2020 veröffentlicht und kann trotz Corona ein starkes Wachstum verkünden. Der Umsatz über den gesamten Konzern wuchs um 35 Prozent, der Gewinn wurde um fast 20 Prozent gesteigert. Im Smartphone* Bereich sehen die Zahlen noch besser aus, hier liegen die Zuwächse beim Umsatz bei 47 Prozent. Die guten Zahlen im Smartphones Segment basieren dabei vor allem auf den gestiegenen Verkäufen. Xiaomi* konnte im dritten Quartal 2020 46,4 Millionen Smartphones verkaufen – das sind fast 50 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

In Q3 2020, Xiaomi’s smartphone* business grew significantly – both revenue and shipments achieved record high levels – and kept the momentum for growth in both mainland China and in overseas markets. Smartphone* revenue amounted to RMB47.6 billion in the quarter representing an increase of 47.5% YoY while smartphone shipments totaled 46.6 million units, an increase of 45.3% YoY.

According to Canalys, Xiaomi ranked 3rd globally in terms of smartphone shipments with a market share of 13.5% in Q3 2020. In the first 10 months of 2020, the Group sold more than 8 million units of smartphones globally with retail price points at or above RMB3,000 in mainland China and EUR300, or equivalent, in overseas market