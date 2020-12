5G soll 2026 bereits die Hälfte des Datenvolumens übertragen – Nach dem aktuellen 5G Bericht von Ericsson wächst 5G bereits schneller als die LTE Technik vor etwa 10 Jahren. Es gibt also mehr Anschlüsse und Nutzer weltweit. Das soll auch so bleiben und das Unternehmen geht im Forecast davon aus, dass bereits 2026 mehr Traffic mit 5G übertragen wird als mit den anderen Netzstandards zusammen. 3G wird dann wohl ohnehin keine Rolle mehr spielen, weil es in vielen Ländern zeitnah bereits wieder abgeschaltet wird, aber auch LTE wird von 5G recht bald bei der Bedeutung für die mobile Datenübertragung überholt werden.

Ericsson schreibt dazu im Original:

The reliance of people on their mobile networks to stay connected as well as work from home has contributed to the average traffic per smartphone* user increasing from 13.5GB per month in 2019 to 15.7GB per month in 2020. The average traffic per smartphone* is expected to further increase to around 37GB per month in 2026. Low prices for mobile broadband services, affordable smartphones and increased time spent by people online all contribute to monthly usage growth in the region. Total traffic is projected to quadruple, reaching 35EB per month in 2026. This comes from two factors: high growth in the number of smartphone* users, including growth in rural areas, and an increase in average usage per smartphone. An additional 390 million smartphone subscriptions are expected in India during the forecast period, taking the total number close to 1.2 billion in 2026.