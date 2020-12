Apple*: eigene 5G Modems sollen zukünftig Qualcomm Modelle ersetzen – Apple* will zukünftig weiter autark von Zulieferern werden. Dazu hatte das Unternehmen beispielsweise in 2019 die Modemsparte von Intel gekauft. Die Modems aus diesem Bereich findet man beispielsweise in der Apple* Watch oder auch in andere Chips beim iPhone. Zukünftig will Apple nun wohl auch das Modem für die iPhone Modelle mit einer eigenen Entwicklung ersetzen. Bisher hatte das Unternehmen auf die 5G Modems von Qualcomm gesetzt, diese Technik könnte zukünftig direkt von Apple kommen.

Bei Bloomberg schreibt man im Original dazu:

Johny Srouji, Apple’s senior vice president of hardware technologies, made the disclosure in a town hall meeting with Apple employees, according to people familiar with the comments. Qualcomm shares dropped as much as 6.3% in extended trading.

“This year, we kicked off the development of our first internal cellular modem which will enable another key strategic transition,” he said. “Long-term strategic investments like these are a critical part of enabling our products and making sure we have a rich pipeline of innovative technologies for our future.”