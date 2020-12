Apple*: iOS 14.2 frisst Akkulaufzeit bei älteren Modellen – Mit dem Update auf iOS 14.2 haben einige Nutzer von iPhones das Problem, dass sich die Laufzeit des Akku deutlich verschlechtert hat. Die Geräte müssen teilweise mehrmals am Tag aufgeladen werden obwohl sie mit den älteren iOS Versionen länger ohne Aufladung genutzt werden konnten. Dabei scheinen fast alle Modelle außer der aktuellen iPhone 12 Serie betroffen zu sein. Daher dürfte es wohl nicht an der Hardware einzelner Generationen liegen, sondern eher an Problemen mit der neusten iOS Version. Woran genau es liegt, bleibt bisher aber offen.

Direkt bei Apple* im Forum schreiben die Nutzer beispielsweise dazu:

i updated my iphone 7 *+ to ios 14.2 and now i have battery drain problem and it takes long time to be charged and warmup during charging

oder

My iphone 11 has the same issue. It is frustrating! The batt usually finished the day w ~40%. After iOS 14.2 i have to recharge around 3pm. Some update… looks iOS 14 improved to make it worse. Why is it taking so much time to fix this??