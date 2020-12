Apple*: Patent zeigt Tasten mit Display – Auf Twitter wurde ein neues Patent von Apple* geleakt, das zeigt, in welche Richtung das Unternehmen zukünftig gehen möchte. Darin schützt das Unternehmen eine Technik, mit der ein Display in den Tasten einer Tastatur verbaut werden kann, um so dynamisch den Inhalt der Taste verändern zu können. So kann man beispielsweise Buchstabentasten auch Ziffern anzeigen lassen oder auch eine Taste blinken lassen, wenn diese zur Bestätigung gedrückt werden soll. Man könnte auf diese Weise auch die Sprache eine Tastatur ändern, wenn man die Geräte auf eine neue Region anpasst.

Der Einsatz ist wohl in erster Linie bei den Mac gedacht – also überall dort, wo Apple* noch auf eine mechanische Tastatur setzt. Dazu werden wohl auch nicht alle Tasten dieser Geräte mit so einer Technik ausgestattet, sondern wenn nur wichtige Tasten, die man häufiger und für verschiedene Zwecke nutzt.

Leider gibt es im Leak noch keinen Hinweis auf die Patentnummer, daher bleibt offen, ob dieses Patent bereits erteilt wurde oder sich erst noch im Status der Prüfung befindet. Bisher gibt es auch noch keine Hinweise, bei welchen Modellen genau Apple möglicherweise auf diese neue Technik setzt. Es kann auch sein, dass man gar nicht darauf zurückgreift, denn Patente selbst sind natürlich noch keine Garantie dafür, dass diese auch umgesetzt werden.