Apple* senkt die Preise im App-Store für Entwickler – Apple* hat für die ersten kleineren Entwickler die Preise im App Store abgesenkt. Ab 1. Januar müssen Developer mit weniger als 1 Millionen Dollar Jahresumsatz nur noch 15 Prozent Kommission an Apple* abführen. Bisher waren es 30 Prozent gewesen. Für größere Entwickler ändert sich nichts. Mit mehr als 1 Millionen Euro Umsatz bleibt es bei den 30 Prozent Anteil für Apple.

Bei Macrumors schreibt man dazu:

Earlier this week, Apple began emailing eligible developers about their acceptance into the program, noting that the reduced 15% commission rate would go into effect by January 1, 2021. And as it turns out, Apple isn’t waiting long to flip the switch, as some developers are already starting to see the 15% rate applied to their earnings.

A few of the developers already seeing the reduced rate include David Hodge, maker of the third-party Tesla vehicle app Nikola for the iPhone, and Jacob Gorban, a developer of the photo editing app ImageFramer for the Mac.