Apple* und Google verbannen X-Mode Tracker wegen Datenweitergabe an das US Militär – Sowohl Apple* als auch Google haben angekündigt, dass man den X-Mode Tracker zukünftig in Apps usw. nicht mehr sehen möchte. Der Tracker wird in vielen Apps eingesetzt und Entwickler werden dafür bezahlt, wenn sie diese Funktion in ihre Apps integrieren. Das Unternehmen sammelt auf diese Weise Daten der Nutzer der Apps und verkauft sie dann weiter – in erster Linie an staatliche Stellen und beispielsweise auch das US Militär.

Bei Macrumors erklärt man das Geschäftsmodell wie folgt:

Last month, Vice published a piece on how X-Mode collects data directly from apps and then sells it to government contractors that then pass it along to the U.S. military. X-Mode pays developers to include its SDK in their apps, and in April, X-Mode’s CEO said that it tracks more than 25 million devices in the United States and 40 million elsewhere.

That led to a government investigation into the sale of the data, which in turn led to the Apple* and Google ban. X-Mode has since claimed that it is reevaluating its government work and that it has been unfairly singled out because many other companies collect similar data.