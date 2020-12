Epic Games vs. Apple*: Samsung* unterstützt die „Free Fortnite“ Kampagne – Die rechtliche Klärung der Verbannung von Fortnite aus dem App Store dauert weiter an und es wird wohl auch noch etwas dauern, bis in dieser Sache das letzte Wort gesprochen ist. Das hindert Epic Games aber natürlich nicht daran, mit Marketing-Aktionen weiterzumachen und Apple* für deren Entscheidung anzugreifen. Mittlerweile gibt es dazu auch öffentlich Unterstützung von Samsung*. Das Unternehmen hat zusammen mit Epic Games Boxen an Influencer verschickt, die neben einer „Free Fortnite“ Jacke auch ein Galaxy Tab S2 enthält. Hintergrund ist dabei natürlich, dass Fortnite bei Samsung* im Galaxy Store weiterhin zu haben ist und dort zum Download bereit steht. Für viele Fortnite Fans könnte das ein Grund sein, eventuell von Apple* weg zu wechseln

Bei Macrumors zitiert man Samsung wie folgt:

Fortnite was named the Samsung Galaxy Store Game of the Year for 2020. In celebration, we’ve teamed up with Samsung to send you a special box of #freefortnite gear. While Fortnite may not currently be available on the App Store or Google Play, you can still get the latest Fornite updates directly from the ‌Epic Games‌ app on the Galaxy Store. Spread the word, #freefortnite.