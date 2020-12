ESET warnt vor Paypal Phishing in der Weihnachtszeit – Die Sicherheitsexperten von ESET waren von verstärkten Angriffen auf Paypal Accounts in der Weihnachtszeit. Nach Angaben des Unternehmens sind derzeit viele Mails mit betrügerischen Inhalten im Umlauf, die in erster Linie darauf abzielen, die Kontrolle über einen Paypal Account zu übernehmen. Meistens sind diese Mails als als Spendenbitten getarnt oder kommen angeblich von Hilfsorganisationen. Wer helfen will, sollte daher lieber direkt auf die Webseite der jeweiligen Organisationen gehen und nicht auf solche Mails reagieren.

Konkret schreibt das Unternehmen dazu:

Die ESET Sicherheitsexperten beobachten derzeit verstärkt Aktivitäten von Cyberkriminellen, die gefälschte Rechnungen an Paypal-Nutzer versenden. In diesen geben sie sich als Hilfsorganisation aus. Die vermeintlichen Forderungen sind für Nutzer brandgefährlich und schwer als Betrug zu erkennen: Die Benachrichtigungs-E-Mail über den Eingang einer Rechnung stammt tatsächlich von PayPal und erscheint auch im PayPal-Dashboard. Wer dort auf den „Prüfen und Bezahlen-Button“ klickt, verliert bares Geld. Berichten zufolge hat das Unternehmen begonnen, das Problem anzugehen und gemeldete betrügerische Rechnungen zu entfernen. Anwender müssen daher derzeit besonders wachsam sein.

Um die Sicherheit von Paypal zu erhöhen und Dritten den Zugriff schwerer zu machen, raten die ESET Experten zu folgenden Maßnahmen:

Kein Banking und Shopping in öffentlichen Netzen: Anwender sollten es tunlichst vermeiden, öffentliche WLANNetzwerke zu nutzen, wenn Sie beispielsweise Geld per PayPal überweisen wollen. Cyberkriminelle können in solchen ungesicherten Netzwerk versuchen, Geräte zu infiltrieren und Daten zu stehlen.

Anwender sollten es tunlichst vermeiden, öffentliche WLANNetzwerke zu nutzen, wenn Sie beispielsweise Geld per PayPal überweisen wollen. Cyberkriminelle können in solchen ungesicherten Netzwerk versuchen, Geräte zu infiltrieren und Daten zu stehlen. Ein starkes Passwort verwenden: Ein Kennwort ist die erste Verteidigungslinie beim Schutz vor potentiellen Angriffen. Dasselbe Passwort sollte dabei niemals für verschiedene OnlineDienste verwendet werden. Tipp: Die Nutzung eines Passwort Managers, wie in der ESET Smart Security Premium enthalten, kann hier sehr hilfreich sein.

Ein Kennwort ist die erste Verteidigungslinie beim Schutz vor potentiellen Angriffen. Dasselbe Passwort sollte dabei niemals für verschiedene OnlineDienste verwendet werden. Tipp: Die Nutzung eines Passwort Managers, wie in der ESET Smart Security Premium enthalten, kann hier sehr hilfreich sein. ZweiFaktor-Authentifizierung (2FA) aktivieren: Eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet 2FA. Hierbei können sich PayPalNutzer entscheiden, ob sie sich per Textnachricht einen Einmal-Pin* zusenden lassen oder ihr Konto mit einer 2FA-Anwendung verbinden wollen.