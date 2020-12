Fehlermeldung „This app is not compatible with your device.“ – so kann man sich helfen – Einige Nutzer bekommen beim Starten einer App ab und an die Fehlermeldung „This app is not compatible with your device.“ oder „This app is not compatible with your CPU“. Dann lässt sich die App in der Regel gar nicht erst öffnen und auch nicht nutzen, sondern bricht an der Stelle ab. Im Netz findet man beispielsweise solche Meldungen ab und an bei Netflix, aber auch bei Google Apps wie Gmail oder Google Maps. Meistens findet man diese Fehlermeldung auf Android* Geräten, aber auch Apple* Nutzer mit einem iPhone berichten von solchen Fehlern und auch unter Windows scheint diese Meldung zorzukommen.

Die Ursache für diese Fehlermeldung ist unterschiedlich:

die App benötigt eine neuer Android* Version als auf dem Gerät installiert ist

bei neueren Huawei* Geräten werden teilweise Google Dienste aktiv blockiert, aufgrund des Embargos der USA gegen das Unternehmen

ältere Versionen der App sind noch zwischengespeichert und verursachen diesen Fehler

In einigen Fällen kann man selbst aktiv werden und versuchen, den Fehler zu beheben. Im einfachsten Fall löscht man den Cache der App oder die App komplett und installiert sie über den Playstore oder den App Store neu. Dann wird die neuste Version aufgespielt und oft behebt das dieses Problem direkt.

Bei Huawei* ist das Problem dagegen größer, weil Google mittlerweile einige Dienste für Huawei* Geräte aktiv blockt. In dem Fall kann man versucht, über Stores von Drittanbietern die App zu installieren und in einigen Fällen klappt das auch. Allerdings kann es durchaus sein, dass Google hier immer mehr blockt und auch diese Varianten nicht mehr lange funktionieren. Man sollte sich daher nach Alterantiven umschauen.

Bei Geräten mit alten Android* Versionen kann man leider nicht viel machen. Moderne Apps nutzen moderne Android Varianten und daher kann man nicht einfach ältere Geräte upgraden. In diesem Fall bleibt nur die Suche nach Alternativen oder das Update auf ein neues Handy. Alte Android Varianten haben oft auch bereits Sicherheitslücken – ein Wechsel auf ein aktuelles Android Betriebssystem ist daher auch aus diesen Gründen zu empfehlen.

Falls ihr noch andere Varianten zur Behebung dieses Problem gefunden haben solltet, würden wir uns über Hinweise in den Kommentaren freuen. Dann ergänzen wir es hier an dieser Stelle.

Video: Fehlermeldung beim iPhone beheben

