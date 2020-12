Honor V40 – 66Watt Laden und möglicherweise auch wieder Google Dienste – Honor wird im Januar wahrscheinlich wieder die nächste Generation der eigenen V-Serie auf den Markt bringen und wenn man beim Namen nicht alles ändert, wird es wohl das Honor V40 werden. Es gibt auch bereits offizielle Details zu den neuen Smartphones, denn die Modelle haben mittlerweile die 3c Zertifikation absolviert und dort werden sie mit einem Ladegerät mit 66 Watt aufgeführt. Wahrscheinlich setzt das Unternehmen dabei auf eine zwei-Akku-Technik, die beispielsweise auch bereits im OnePlus zum Einsatz kommt.

Beim mysmartprice schreibt man dazu im Original:

Honor is expected to launch the V40 series in January 2021. Ahead of the rumoured launch, the smartphone*’s fast charging details have surfaced online. According to the 3C certification website, the V40 will come with 66W wired fast charging. The listing does not reveal the battery specifications of the device.