Huawei P30 lite (New Edition) mit Vertrag ab 24.99 Euro monatlich

08.12.2020 – Huawei* P30 Pro New Edition (256 GB) für 4,95 € Zuzahlung + P30 Pro Smart View Flip Cover + o2* Blue All-In (18 GB mit 50 Mbit/s) für 24,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 639,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 644,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 26,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 554,81 € idealo-Preis für’s Smartphone* und 10,80 € für die Zugabe) => 3,30 € monatlich

26.11.2020 – Huawei* P30 lite New Edition (256 GB) für 1 € Zuzahlung + Huawei* Freebuds 3i + Huawei Band 4 + Allnet-Flat Go (5 GB mit 50 Mbit/s) für 24,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 609,75 € (inkl. 9,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 610,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 25,45 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet die idealo-Preise: 179 € für‘s Smartphone*, 62,50 € für die Kopfhörer und 23,40 € für die Uhr) => 14,41 € monatlich

14.11.2020 – Huawei P30 lite New Edition (256 GB) für 25 € Zuzahlung + Blau Allnet L (5 GB mit 21,6 Mbit/s) für 13,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 335,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 29,86 € (inkl. 4,86 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 365,62 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 15,23 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 208,85 € idealo-Preis für’s Smartphone*) => 6,53 € monatlich

24.10.2020 – Huawei P30 Lite (128 GB) für 6,92 € Zuzahlung + 2x Huawei Mini Speaker + Blau Allnet L (5 GB mit 21,6 Mbit/s) für 12,99 € monatlich (statt 14,99 €)

Tarifkosten über 24 Monate: 311,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 11,78 € (inkl. 4,86 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 323,54 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 13,48 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet die idealo-Preise: 175 € für‘s Smartphone und 29 € für die Lautsprecher) => 4,98 € monatlich

19.07.2020 – Huawei P30 lite New Edition (256 GB) für 4,81 € + Huawei Band 4 Pro + Blau Allnet L (5 GB mit 21,6 Mbit/s) für 17,49 € 14,49 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 347,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 9,67 € (inkl. 4,86 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 357,43 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 14,89 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet der idealo-Preis: 263,95 € für’s Smartphone) => 3,90 € monatlich

15.07.2020 – Huawei P30 lite New Edition (256 GB) für 4,81 € + Huawei Band 4 Pro + Blau Allnet L (5 GB mit 21,6 Mbit/s) für 17,49 € 14,49 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 347,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 9,67 € (inkl. 4,86 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 357,43 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 14,89 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet der idealo-Preis: 243,76 € für’s Smartphone) => 4,74 € monatlich

Huawei P30 lite New Edition mit Vertrag ab 14.99 Euro monatlich – Curved hat den Deal von Logitel ebenfalls aufgenommen und bietet dazu nochmal zwei kostenloses Mini Speaker:



Huawei P30 Lite New Edition (256 GB) für 1 € Zuzahlung + 2 x Huawei Mini Speaker + Blau Allnet L (5 GB LTE mit 21,6 Mbit/s) für 14,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 359,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 360,76 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 15,03 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet die idealo-Preise: 262,14 € für‘s Smartphone und 2 x 13,51 € für die Speaker) => 2,98 € pro Monat

Auch Logitel bietet das neue P30 Lite New Editon mit Otelo* Flat für nur 14.99 Euro monatlich an. Zu diesem Preis bekommt man oft bei anderen Anbietern gerade einmal die Flatrate.

Huawei P30 lite New Edition (256 GB) für 13 € + Otelo* Allnet-Flat Go (5 GB mit 21,6 Mbit/s) für 14,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 359,76 € (kein Anschlusspreis*)

Hardwarekosten (einmalig): 17,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 377,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 15,74 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 263,21 € idealo-Preis für‘s Smartphone) => 4,77 € monatlich

Update: Huawei P30 lite New Edition – aktuelle Sonderaktion mit gratis Speakern – Curved hat das P30 lite in der New Edition samt Blau Allnet Flat in einen Deal verpackt und bietet die Modelle ab sofort mit zwei kostenlosen Speaker an:

Huawei P30 Lite New Edition (256 GB) für 1 € Zuzahlung + 2 x Huawei Mini Speaker + Blau Allnet L (5 GB LTE mit 21,6 Mbit/s) für 15,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 383,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 5,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 389,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 16,24 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet die idealo-Preise: 273,41 € für‘s Smartphone und 2 x 18,04 € für die Speaker) => 3,34 € pro Monat

Huawei P30 lite New Edition – aktuelle Sonderaktion mit kostenlosem Huawei Band 4 pro

Aktuell findet man die Modelle bei Curved samt Handyvertrag in einer Sonderaktion. Dabei gibt es die Geräte mit gratis Huawei Band 4 pro und Blau Allnet Flat ab 17.99 Euro pro Monat.

Huawei P30 Lite New Edition für 1 € Zuzahlung + Huawei Band 4 Pro + Blau Allnet L (5 GB LTE mit 21,6 Mbit/s) für 17,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 431,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 5,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 437,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 18,24 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet die idealo-Preise: 303,98 € für‘s Smartphone und 59,99 € für‘s Armband) => 3,08 € pro Monat

Huawei P30 lite New Edition – Update mit mehr Technik und Einstiegsaktion

Huawei spendiert für das Huawei P30 lite ein Update und rüstet das Mitteklasse-Modell mit neuer Technik nach. Damit bekommen Nutzer zu einem vergleichbaren Preis jetzt mehr Leistung und mehr Speicher.

Bei Drillisch schreibt man zu den Unterschieden der Geräte:

Das HUAWEI P30 lite NEW EDITION baut auf vielen etablierten Features des Vorgängermodells auf. So verfügt das Smartphone über ein 6,15 Zoll „Dewdrop-Display“, das die Inhalte detailreich und mit brillanten Farben dargestellt. Die Leistung des Arbeitsspeichers ist 50 Prozent höher als im Vorgängermodell. Auch der interne Speicher wurde deutlich verbessert. Er ist mit 256 GB doppelt so groß wie im Vorgängermodell.

Der smarte Fitness-Tracker HUAWEI Band 4 Pro im Wert von 79,99 EUR verfügt neben einem Pulsmesser und anderen klassischen Fitness Features wie einem Schrittzähler auch über einen GPS-Sensor sowie Bluetooth. Damit kann der Nutzer auch ohne Handy die Jogging- oder Fahrrad-Route aufzeichnen.

Zum Start der neuen Modelle (die es sowohl bei Huawei ohne Vertrag* als auch bei anderen Anbietern mit Vertrag gibt), bietet das Unternehmen noch eine Sonderaktion an. Wer sich bis Ende Februar 2020 für die neuen Smartphones entscheidet, bekommt ein Huawei Band 4 pro kostenlos mit dazu. Dabei ist es egal, an welcher Stelle man die Geräte kauft – die Sonderaktion läuft direkt bei Huawei und ist unabhängig vom Händler. Bei einigen Händlern gibt es den Bonus auch sofort und ohne extra Registrierung. Bei anderen Anbietern kann man die Modelle auf der Sonderseite anmelden und bekommt das das kostenlose Huawei Band dazu:

Das Huawei P30 lite in der New Edition ist derzeit ab 349 Euro zu haben und ist damit etwas teurer als die normalen Huawei P30 lite ohne Vertrag. Man kann allerdings wohl davon ausgehen, dass die Preise recht schnell sinken werden. Mit Vertrag bekommt man die Modelle im Preisbereich von etwa 15 bis 20 Euro aufwärts – je nach gewähltem Handytarif und Allnet Flat.