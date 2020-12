Preissturz: Huawei P40 lite ohne Vertrag – die aktuellen Preise im Vergleich

Huawei* P40 lite ohne Vertrag* – die aktuellen Preise im Vergleich – Es ist mittlerweile eine Tradition, dass Huawei* zu den Topmodellen der P-Serie auch ein Lite-Modell auf den markt bringt, das technisch etwas abgerüstet ist und damit auch zu einem günstigeren Preis verkauft werden kann. Das ist auch 2020 wieder der Fall. Zu den Huawei* P40 gibt es das Huawei P40 lite und im Vergleich zu den Topmodellen haben diese natürlich die bessere Kamera und den besseren Prozessor sowie einige weitere Vorteile. Dafür liegen die Preise für die Lite-Modelle deutlich unter denen der anderen P40-Smartphones*. Die Geräte sind mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 289 Euro gestartet und mittlerweile ist der Preis sogar noch weiter gesunken. Man zahlt also mehrere hundert Euro weniger, wenn man sich für das Huawei P40 lite entscheidet.

Huawei P40 lite ohne Vertrag – die aktuellen Preise im Vergleich

Das Huawei P40 lite kommt mit Android* 10, hat aber keine Google Dienste mit an Bord. Statt dem Play Store gibt es daher die Huawei App Gallery* und es muss sich erst zeigen, ob die Nutzer dennoch zu den neuen Modellen greifen.

Schnelleinstieg

Den kompletten Preisvergleich gibt es direkt hier. Dazu kann man mittlerweile auch die Huawei P40 und P40 pro bestellen. Dazu gibt es auch die Huawei P30 lite NEWS EDITION mit Google Diensten. Man kann sich also auch für das Update aus dem letzten Jahr entscheiden.

05.12.2020 – Saturn* und Mediamarkt* bieten das Huawei P40 lite in dieser Woche wieder für über 200 Euro an und listen die Modelle ab 209 Euro. Die Preise bei Amazon liegen ähnlich im Preisbereich um die 200 Euro. Das Huawei P40 lite E ist ab knapp 140 Euro zu bekommen.

28.11.2020 – In dieser Woche gibt es das Huawei P40 lite bei fast allen Anbietern wieder für 199 Euro. Damit sind die Geräte etwas teurer geworden als in der Vorwoche. Auch das Huawei P40 lite hat preislich gesehen etwas angezogen und wird mit 134 Euro gelistet.

14.11.2020 – Saturn* und Mediamarkt* haben die Preise wieder etwas abgesenkt. Die Geräte sind aktuell ab 189 Euro zu bekommen. Auch bei Amazon findet man derzeit das Huawei P40 lite ab 189 Euro. Die Huawei P40 lite E Version liegt aktuell bei 120 Euro.

07.11.2020 – Bei Amazon findet man das Huawei P40 lite ohne Vertrag* auch in dieser Woche für unter 200 Euro (um die 195 Euro). Saturn* und Mediamarkt* haben dagegen die Preise wieder erhöht und bieten die Smartphones* derzeit ab 214 Euro an. Das Huawei P40 lite E kostet in dieser Woche etwa 170 Euro.

31.10.2020 – Beim Huawei P40 lite gibt es in dieser Woche kaum Preisunterschiede bei den verschiedenen Händlern. Bei Amazon, Saturn und Mediamarkt sind die Geräte in der Regel für um die 199 Euro gelistet. Das Einsteiger-Modelle Huawei P40 lite E kostet aktuell ab 123 Euro.

24.10.2020 – Das Huawei P40 lite ist bei Amazon weiter im Preis gesunken und liegt mittlerweile bei nur noch 179 Euro. Saturn und Mediamarkt listen die Modelle ab 209 Euro (je nach Farb-Version). Das Huawei P40 lite E kostet sogar nur noch 123 Euro.

17.10.2020 – Die Preise für das Huawei P40 lite in der normalen Version ohne Tarif und Flatrate liegen bei Amazon in dieser Woche bei 189 Euro. Saturn und Mediamarkt listen die Smartphones* ab 209 Euro und. Das Huawei P40 lite E ist derzeit ab etwa 130 Euro zu bekommen (Amazon Preis).

10.10.2020 – Bei Amazon kostet das normale Huawei P40 lite mittlerweile nur noch 185 Euro. Saturn und Mediamarkt listen die Geräte dagegen weiterhin ab 199 Euro. Das Huawei P40 Lite in der E-Version ist nochmal billiger geworden und kostet bei Amazon aktuell nur noch 121 Euro.

05.10.2020 – Das Huawei P40 lite bleibt auch in dieser Woche unter 200 Euro – Saturn und Mediamarkt bieten es ab 199 Euro an. Bei Saturn wurde das Huawei P40 lite E sogar richtig im Preis gesenkt und kostet nur noch 124.77 Euro.

26.06.2020 – Das Huawei P40 lite ist in dieser Woche bei Saturn und Mediamarkt geringfügig billiger geworden. Die Preise liegen bei 229 Euro. Bei Amazon findet man die Smartphones ab 183,27 Euro und das Huawei P40 lite E kostet sogar nur 125,79 Euro.

19.09.2020 – Das Huawei P40 lite ist in dieser Woche nochmal deutlich billiger geworden und kostet bei Amazon nur noch 164 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt sind die Preise dagegen bestenfalls leicht gesenkt – hier findet man die Modelle ab 229 Euro.

12.09.2020 – Amazon hat die Preise für das Huawei P40 lite wieder gesenkt und bietet die Smartphones ab 187,83 Euro an. Saturn und Mediamarkt liegen weiter bei 231 Euro und damit doch deutlich über die Preise von Amazon.

05.09.2020 – Im September sind die Preise für das Huawei P40 lite ohne Tarif und Vertrag wieder etwas nach oben gegangen. Man findet die Modelle bei beiden Anbieter ab 231 Euro. Bei Amazon liegen die Preise dagegen weiter unter 200 Euro, wenn auch mit 199 Euro Euro nur noch knapp.

29.08.2020 – Mediamarkt und auch Saturn haben an den Preisen wenig geändert. Man findet die Modelle weiterhin ab 214 Euro aufwärts. Bei Amazon liegt der beste Preis für das Huawei P40 lite ab 191 Euro und damit etwas über den Preisen aus der Vorwoche.

21.08.2020 – Bei Amazon liegt der beste Preis für das Huawei P40 lite derzeit bei 189 Euro. Saturn und Mediamarkt sind teuer – dort findet man das P40 lite ohne Tarif und Vertrag ab 214 Euro.

15.08.2020 – Die Marke von 200 Euro fällt in dieser Woche. Man bekommt das Huawei P40 ohne Vertrag* bei Amazon ab 199 Euro. Bei Saturn und Mediamarkt liegen die Modelle bei 200 Euro, die E-Version kostet 182 Euro. Für das Huawei P40 lite 5G zahlt man derzeit 295 Euro.

8.08.2020 – Auch in dieser Woche liegt das Huawei P40 lite bei Amazon weiterhin sehr knapp über 200 Euro und bei Saturn und Mediamarkt bekommt man die Modelle (je nach Farbversion) ab 219 bis 240 Euro. Auf Preise unter 200 Euro für das Huawei P40 lite ohne Vertrag muss man also weiter warten.



01.08.2020 – Bei Amazon ist das Huawei P40 lite mittlerweile für unter 200 Euro zu haben und kostet derzeit knapp 197 Euro. Saturn und Mediamarkt liegen weiter über 200 Euro und bietet die pinke Version ab knapp 219 Euro an, die andere Farben liegen bei um die 230 Euro.

25.07.2020 – Das Huawei P40 lite ohne Vertrag liegt bei Amazon weiterhin knapp über 200 Euro – unter diese Marke ist der Preis aber auch in dieser Woche nicht gefallen. Saturn und Amazon listen die Modelle ab um die 230 Euro. Neu ist das Huawei P40 lite in der 5G Version. Dieses ist ohne Handyvertrag bei Amazon ab 390 Euro zu bekommen,

18.07.2020 – Bei Amazon kostet das Huawei P40 lite nur noch 201 Euro und nähert sich damit weiter dem 200 Euro Bereich. Saturn und Mediamarkt bieten die Modelle dagegen ab 281 und 219 Euro an.

11.07.2020 – Bei Mediamarkt und Saturn gibt es derzeit kaum Änderungen beim Preis und man findet das Huawei P40 lite auch in dieser Woche ab 281,72 Euro. Amazon hat die Preise dagegen nochmal gesenkt und bietet das Modell für knapp 205 Euro an – also nur noch knapp über der Marke von 200 Euro.

04.07.2020 – Durch die Senkung der Mehrwertsteuer bekommt man das Huawei P40 lite ohne Handyvertrag bei Saturn und Mediamarkt ab 281,72 Euro. Amazon ist allerdings sogar deutlich billiger und bietet die Smartphones aktuell ab 223,88 Euro an.

27.06.2020 – Auch in dieser Woche bietet Amazon den besten Preis und listet das Huawei P40 lite ohne Vertrag ab 217 Euro. Saturn und Mediamarkt liegen deutlich darüber und führen die Smartphones ab 259 Euro.

20.06.2020 – Das Huawei P40 lite ohne Handyvertrag ist aktuell bei Amazon ab 217 Euro zu haben und damit nochmal deutlich unter den Preisen der Vorwoche. Bei Saturn und Amazon liegen die Preise dagegen wieder bei 249 Euro.

13.06.2020 – Saturn und Mediamarkt haben das Huawei P40 lite ohne Handyvertrag im Preis gesenkt und bieten die Modelle nun ab 242.86 Euro an. Bei Amazon liegt der Preis einige Cent niedriger – dort bekommt man die Modelle ab 240 Euro (ebenfalls ohne Vertrag und Tarif).

06.06.2020 – In dieser Woche bietet Saturn das Huawei P40 lite ohne Vertrag weiter ab 259 Euro an, Amazon liegt aber noch günstiger und führt die Smartphones ab 244 Euro. Bei Mediamarkt bleibt der Preis bei 289 Euro.

23.05.2020 – Amazon bietet aktuell den besten Preis für das Huawei P40 lite ohne Vertrag und listet die Modelle ab 256,99 Euro. Saturn liegt mit 259 Euro nicht weit darüber und bei Mediamarkt findet man die Modelle ab 289 Euro.

16.05.2020 – Die Preise für das Huawei P40 lite sind in dieser Woche bereits deutlich gesunken. Saturn und Mediamarkt bieten die Modelle ab 249 Euro an und damit bereits mit etwa 15 Prozent Rabatt. Bei Amazon findet man die Modelle sogar bereits ab 243 Euro.

09.05.2020 – Den besten Preis für das Huawei P40 lite ohne Vertrag gibt es derzeit bei Amazon. Dort kosten die Modelle nur noch 259,90 Euro. Saturn und Mediamarkt listen die Smartphones dagegen mit dem Startpreis von 289 Euro.

Weitere Links rund um das Huawei P40 lite