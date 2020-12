iOS 14 läuft jetzt auf 81 Prozent der iPhones – Apple* hat neue Zahlen zur Verbreitung der eigenen Betriebssysteme bereits gestellt und wie zu erwarten hat sich der Anteil der Nutzer mit dem neuen iOS14 deutlich erhöht. Die Zahl der iPhones mit diesem Betriebssystem liegt mittlerweile bei 81 Prozent, 17 Prozent nutzen noch iOS 13 und 2 Prozent ein noch älteres Betriebssystem. Dabei wurde allerdings nur Geräte erfasst, die in den letzten 4 Jahren auf den Markt kamen.

Bei noch älteren Geräten sind häufiger noch höhere Anteile von älteren iOS Varianten im Einsatz. Dies liegt nicht daran, dass die Nutzer kein Update machen wollen, sondern daran, dass eine Reihe von älteren iPhones kein Update mehr bekommt.

Von solchen Zahlen kann man bei Android* nur träumen. Die Nutzung von neuen Systemen ist unter Android* meistens sehr limitiert durch die eher langsam zur Verfügung gestellten Updates seiten der Hersteller und auch dann werden oft nur die wirklich neusten Generationen der Smartphones* versorgt.

Bei MacRumors schreibt man dazu im Original:

Apple* today finally updated its iOS adoption numbers, giving us our first look at official iOS 14 adoption rates. According to Apple*’s data, ‌iOS 14‌ is installed on 81 percent of iPhones that were introduced in the last four years.

Since releasing ‌iOS 14‌ and ‌iPadOS 14‌ in September, Apple has not provided installation numbers until now. Based on Mixpanel estimates, ‌iOS 14‌ adoption was at 50 percent in October, so quite a few people have installed the update over the course of the last couple months.