Nokia* 4.3 – CAD Render zeigen bereits das mögliche Design – Nokia* arbeitet auch im kommenden Jahr an der Erneuerung der Produktepalette und einer der nächsten Kandidaten für ein Update könnte das Nokia* 4.3 sein. Bei 91mobiles hat man bereits CAD Render auf der Basis der bekannten technischen Details erstellt und daran kann man bereits sehen, was Nokia wohl für die neuen Modelle plant.

Bei 91mobiles schreibt man dazu im Original:

Nokia 4.3 will launch with a flat 6.5-inch display, waterdrop notch design, and triple rear cameras, 91mobiles can exclusively confirm as we have received CAD-based renders of the phone from a trusted source who wishes to remain anonymous. The renders reveal the Nokia 4.3 design from all angles along with a handful of key details. The phone looks similar to its predecessor, Nokia 4.2, which was launched in India last year in May. Nokia 4.3 launch date is yet to be revealed, but we now know that the phone will come with an additional camera at the back and a slightly taller form factor compared to the Nokia 4.2.