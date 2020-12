Nokia* 5.4 – technische Daten geleakt – Nokia* hat in der Vorweihnachtszeit bisher keine weiteren Modelle auf den Markt gebracht, aber es sieht so aus, als würde man für das nächste Jahr weitere Updates für die Modelle starten wollen. Konkret gibt es Hinweise zu den technischen Daten der neuen Nokia* 5.4 Serie und angeblich sollen es bereits die tatsächlichen Specs für die Modelle sein.

Bei mySmartprice schreibt man dazu im Original:

Nokia is reportedly working on launching its Nokia 5.4 smartphone* soon on the market. So far, we have received plenty of leaks and rumors surrounding the upcoming Nokia 5.4 smartphone* and today, we exclusively bring you the specifications of the device (via Sudhanshu Ambhore). Take a look at the leaked specifications of the upcoming Nokia 5.4 smartphone* and find out what the device has in store for us.