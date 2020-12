Nokia* 7.3 aka TA-1322 bekommt Zertifizierung – In China wurde ein neues Nokia*-Modell mit der Nummer TA-1322 offiziell zertifiziert und daher für einen zeitnahmen Marktstart fertig gemacht. Eine Zuordnung zu einer Modellreihe gibt es bisher noch nicht, aber von den technischen Daten und der Modell-Nummer dürften es sich um ein neueres Smartphone* der Nokia* 7er Reihe handeln, möglicherweise das Nokia 7.3 oder 7.3 5G.

Bei 91mobiles schreibt man dazu im Original:

An upcoming Nokia smartphone* with model number TA-1322 has surfaced on the website of certification agency FCC in the US. This is the second such listing for the handset, which was previously spotted on a Russian certification website a few days ago. This suggests that the smartphone*’s launch is just around the corner. The marketing name of the Nokia TA-1322 remains a mystery at the moment; however, going by the FCC listing, it could be a variant of the upcoming Nokia 7.3 5G smartphone. The listing also reveals the Nokia TA-1322 specifications and design. The handset will flaunt a circular camera module, a rear-mounted fingerprint scanner, and 4,000mAh battery; incidentally, these specifications are rumoured for Nokia 7.3 5G as well. Additionally, the phone will also highlight LTE, Bluetooth, and Wi-Fi 2.4GHz.