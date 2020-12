„Please enable Screenshot* at Android*“ – das steckt hinter dieser Fehlermeldung – Google bietet mit dem Google Assistant eine Sprachsteuerung für Android* Handys an. In Deutschland ist dies noch nicht so verbreitet, aber auch hier kann man diese Funktionen nutzen. Unter anderem lässt sich auf diese Weise per „Okay Google“ auch ein Screenshot* machen. Das klappt aber nicht in jedem Fall, teilweise kommt die Fehlermeldung „Please enable Screenshot* at Android*“

So schreibt ein Nutzer im Android Hilfe Forum dazu:

Seitdem ich auf das OP7 Pro umgestiegen bin lässt mich der Google Assistant keine Screenshots mehr erstellen. Es kommt folgende Meldung: „Please enable Screenshot at Android, Google Search App and Google Assistant Settings.“

Zumindest in den Android Einstellungen konnte ich das finden und aktivieren, wo aber muss ich das sonst noch tun? Habe mich bereits durch sämtliche Einstellungen gewühlt, bin aber nicht fündig geworden. Die Anleitungen die man in den Google Foren findet sind veraltet und die erwähnten Menüpunkte gibt es bei mir nicht.

Das ist kein größeres Problem, sondern in der Regel muss man dann nur in den Einstellungen die korrekten Rechte und Berechtigungen setzen. Wie das geht haben wir hier zusammen gestellt.

„Please enable Screenshot at Android“ – so behebt man den Fehler

Die Vorgehensweise bei diesem Fehler ist an sich auf allen Geräten gleich. Es kann aber sein, dass je nach installierter Benutzeroberfläche die Menüpunkte auch etwas anders heißen – hier sollte man unter Umständen etwas ausprobieren und die richtigen Menüpounkte zu treffen. Bei reinem Android-Systemen ist die Durchführung aber immer gleich.

Google schreibt selbst zur Vorgehensweise in diesem Fall:

Schritt 1: Android-Einstellungen überprüfen

Öffnen Sie auf Ihrem Android-Smartphone* oder -Tablet die App „Einstellungen“ Tippen Sie auf Apps und Benachrichtigungen > Erweitert > Standard-Apps > Assistent & Spracheingabe. Aktivieren Sie Screenshot verwenden.

Schritt 2: Assistant-Einstellungen überprüfen

Halten Sie die Startbildschirmtaste Ihres Smartphones oder Tablets gedrückt. Tippen Sie rechts unten auf . Tippen Sie rechts oben auf Ihr Profilbild oder Ihre Initiale. Tippen Sie auf Einstellungen > Assistant. Tippen Sie unter „Assistant-Geräte“ auf Ihr Gerät. Aktivieren Sie unter „Allgemein“ die Option Bildschirmkontext verwenden.

In den FAQ gibt Google auch noch einen interessanten Hinweis für iPhone und iPad. Diese Funktion klappt nicht auf diesen Geräten, daher kann man sich Einstellungen und Suche sparen – Screenshot sind dort auf diese Weise nicht möglich.

