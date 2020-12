Realme 7 5G – Update nicht nur in Sachen 5G – Realme hat die normalen Realme 7 und auch das Reale 7 pro (hier unser Test zum Realme 7 pro) bereits vorgestellt. Nun gibt es noch ein Update, denn das Unternehmen bietet mittlerweile auch eine 5G Version des normalen Realme 7 an. Die Geräte punkten damit vor allem über den Preis. Das Realme 7 5G ist für unter 250 Euro zu haben und damit eines der günstigsten 5G Smartphones, die man derzeit auf dem deutschen Markt bekommen kann. Daher lohnt sich ein Blick, was man für dieses Geld bekommt und auch, auf was man beim Realme 7 5G verzichten muss.

Die Highlights der neuen Modelle:

der Bildschirm* hat eine Bildwiederholungsrate von 120Hz (ist allerdings ein LCD Bildschirm*) – damit nutzt das Realme 7 5G ein Feature aus der Oberklasse im Einsteigerbereich

verbaut ist eine Quadkamera mit einem 48MP Hauptsensor, das ist in dieser Preisklasse eher selten

der Sensor für die Fingerabdrücke findet sich seitlich am Display und nicht mehr auf der Rückseite

die Aufladung des Akku erfolgt mit 30 Watt und damit sehr schnell, der Akku ist mit 5.000mAh auch vergleichsweise groß

Das Design und die Verarbeitung beim Realme 7 5G

Bei Design setzt Realme auf jeden Fall auf bekannte Werte. Wie beim Vorgänger gibt es ein Display mit Punch.-Hole. In diesem Jahr arbeitet aber nur eine normalen Selfiekamera mit einem Objektiv auf der Vorderseite. Die Öffnung fällt daher auch kleiner aus. Auf der Rückseite ist es umgekehrt. Das Realme 7 5G hat ein rechteckiges Kameramodul, das deutlich breiter ausfällt als im Vorjahr. Unterschiede zum normalen Realme 7 gibt es nicht, äußerlich erkennt also niemand, welche Version man nutzt.

Das unterschiedliche Finish auf der Rückseite ist auf jeden Fall ein Hingucker und hebt die Modelle von vielen anderen Geräten auf dem Markt ab. Mit sehr einfachen Mitteln hat Realme hier wirklich interessante Effekte geschaffen. Ansonsten ist die Rückseite sehr aufgeräumt, der Fingerabdruck Sensor ist beispielsweise im Power-Button verbaut und braucht daher keinen Platz auf der Rückseite. Leider ist die Rückseite aus Kunststoff gefertigt und nicht aus Glas. Das fühlt sich nicht so wertig an wie bei den Topmodellen, aber dafür liegt auch der Preis deutlich niedriger und die Modelle sind etwas leichter.

Wirklich positiv ist der Fingerabdruck-Sensor. Man sieht bereits, dass dieser nicht auf der Rückseite verbaut ist und stattdessen findet man den Sensor im Power-Button an der Seite. Beim Realme 7 pro wurde er sogar im Display verbaut, dafür hat es in der normalen Version allerdings nicht gereicht.

5G beim Realme 7 5G

Der 5G Empfang ist natürlich das Highlight der neuen Geräte. Man kann damit sehr günstig in den 5G Bereich einsteigen, wobei man neben dem passenden Netzausbau vor Ort natürlich auch noch einen 5G Handytarif braucht (der meistens auch etwas teurer ist). Einschränkung bei der 5G Nutzung gibt es aber nicht. Die Realme 7 5G unterstützen die Bänder n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78. Die in Deutschland wichtigen Bänder n1, n28 n77 und n78 werden damit komplett unterstützt und man kann die Modelle für alle Netze und mit allen 5G Tarifen nutzen. Im Test hatten wir auch keine Probleme mit 5G, die Geräte haben sich klaglos eingewählt, die Geschwindigkeiten waren aber eher mau – das lag aber nicht am Realme 7, sondern am Netzausbau vor Ort.

Für die 5G Nutzung steht ein hybrider Simkarten-Schacht zur Verfügung. Dort kann man 2 Simkarten oder einen Sim und eine Speicherweiterung nutzen. eSIM* wird leider nicht unterstützt, NFC ist aber mit an Bord.

Speed und Performance beim Realme 7 5G

Für die Power im Realme 7 5G sorgt der neue Mediatek Dimensity 800U Prozessor und dieser bringt nicht nur 5G Unterstützung mit, sondern auch richtig viel Leistung. Die Bedienung ist nicht nur flüssig, sondern richtig schnell und auch größere Apps bringen kaum Verzögerungen. Im Geekbench Leistungstest schneiden die Modelle auch richtig gut ab und liegen teilweise sogar besser als das Realme 7 pro. Konkurrenten bei der Leistung sind beispielsweise die teureren Huawei* P40 lite oder das Mi 10 lite von Xiaomi* oder beispielsweise auch das OnePlus Nord. Spitzenleistungen wie bei den Topmodellen sollte man aber natürlich dennoch nicht erwarten – trotzdem kann das Realme 7 5G in Sachen Power punkten.

Die Kamera

Realme setzt auch beim Realme 7 5G wieder auf einen Hauptkamera mit 4fachen Objektiv. Der Hauptsensor hat 48MP, dazu gibt es ein Weitwinkel-Objektiv mit 8MP und 2 weitere Sensor mit 2MP. Letztere kann man wie bei den anderen Realme 7 Modellen auch ignorieren.

Die Aufnahmen selbst sind gut und haben keine größeren Schwächen, bei wenig Licht schaltet sich aber die AI schnell zu und dann kommt es zum Verrauschen. Für den Preisbereich ist die Kamera aber absolut okay und auch die Frontkamera liefert ordentlich ab.

Realme UI als Betriebssystem

Für die Benutzeroberfläche setzt Realme auf die eigene Realme UI, die mit Android* 10 kommt (Android* 11 wird leider nicht angeboten). Die Oberfläche wirkt etwas aufgeräumter und reduzierter als normales Android*, die bekannten Funktionen sind aber alle vorhanden. Bloatware gibt es erfreulicherweise wenig – Facebook, WPS Office und Game Space sind aber vorinstalliert. Unterschiede bemerkt man aber beispielsweise bei der Kamera-App. Realme hat hier direkt eine Texterkennung und einen Super-Makro Modus mit eingebaut. Die gibt es in der originalen Kamera-App von Android so nicht.

Und Test-Fazit zum Realme 7 5G

Das Realme 7 pro bietet alles in allem ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und wer aktuell ein 5G Smartphone* sucht, wird kaum ein bessere Modell zu einem vergleichbaren Preis finden. Stärken sind neben 5G auf jeden Fall der starke Prozessor und auch die gute Laufzeit mit schnellem Laden. Das gibt es so in diesem Preisbereich selten.

Kritik gibt es für das Display. Die Helligkeit kann mit AMOLED Bildschirmen nicht mithalten und daher wirken die Farben vergleichsweise blass und reduziert. Ansonsten gibt es aber kaum etwas zu kritisieren an den Geräten.

Das Datenblatt des Realme 7 5G