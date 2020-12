Samsung* Galaxy A32 5G – Zertifizierung verrät erste Details – Samsung* wird wohl zeitnah ein weiteres Update für die Geräte der Galaxy A-Reihe veröffentlicht und in der logischen Folge steht das Galaxy A32 an. Dazu gibt es mittlerweile die Zertifizierung bei Bluetooth Sig und dabei deutet sich ein 5G Modell an. Das Galaxy A32 5G könnte damit das billigste 5G Modell in der Palette von Samsung* werden. Bei mysmartprice schreibt man dazu:

As seen in the Bluetooth SIG certification image, the Samsung Galaxy A32 5G (with the model numbers Samsung SM-A326B, SM-A326BR_DS, and SM-A326B_DS) has been certified earlier today. The Bluetooth SIG certification confirms both single SIM and dual SIM variants of the Samsung Galaxy A32 5G. Other than that, the certification does not explicitly mention anything when it comes to the specifications and features of the device.