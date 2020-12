Samsung* Galaxy A72 5G setzt auf Kunststoff bei der Rückseite – OnLeaks hat einige neue CAD-Render zu den kommenden Galaxy A72 Modellen veröffentlicht. Die Geräte sollen wohl im neuen Jahr zusammen mit dem Galaxy A52 auf den Markt kommen und die Mittelklasse-Smartphones* bei Samsung* mit einem technischen Update versorgen.

Beim Design gibt es dabei wenig Neuerungen: die Rückseite wird durch das aktuell fast obligatorischen rechteckige Kameramodul dominiert und auf der Vorderseite gibt es eine zentrale Öffnung im Display für die Kamera. Das kennt man nicht nur von vielen anderen Modellen auf dem Markt, sondern beispielsweise auch von der Galaxy S20* Serie aus diesem Jahr.

Interessant ist dagegen, dass Samsung* wohl auch wieder auf einen Kunststoff-Rückseite setzen wird. Das Unternehmen hat dazu extra ein Material entwickelt, dass Kunststoff ist, aber sich wie Glas anfühlen soll. So will Samsung die Modelle günstig halten, aber dennoch einen wertigen Eindruck vermitteln. Beim Galaxy S20* FE ist das bei den Kunden schon durchaus gut angekommen, es gibt aber auch Kritik an dieser Vorgehensweise.

Konkret schreibt OnLeaks zu den neuen Modellen:

Unsuprisingly, the Galaxy A72 5G looks almost identical to the recently leaked A52 5G and it appears to be a larger variant of the latter. Therefore, it will have an identical form factor and the same ‘Glasstic’ rear panel surrounded by an aluminium frame.

The main difference between the Galaxy A72 5G and the Galaxy A52 5G is the display size.

Just like its predecessor (the Galaxy A71 5G), the Galaxy A72 5G comes with a 6.7-inch flat display and a single punch hole selfie camera. Samsung calls this an Infinity-O* panel.