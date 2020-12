Samsung* Galaxy S20* – Geräte werden zukünftig auch vermietet – Samsung* geht einen interessanten Schritt und will Handys und Smartphone* zukünftig nicht nur verkaufen, sondern auch vermieten. In einem ersten Schritt startet das Unternehmen dieses Programm nun für die Galaxy S20* Serie. Dieser Product-as-a-Service Ansatz wird dabei von Grover abgewickelt, man mietet die Modelle daher nicht direkt über Samsung*, sondern bei Grover. Die Mietoption ist aber direkt im Shop mit enthalten, so dass man nicht zu Grover wechseln muss.

Das Unternehmen schreibt dazu im Original:

Diese Mietoption knüpft an die Entwicklungen der sogenannten „Subscription Economy“ an, die sich in den letzten Jahren als wichtiger Trend gezeigt hat. Ihr zugrunde liegt der Product-as-a-Service-Gedanke, bei dem der Nutzen eines Produkts im Vordergrund steht. Anstatt sich Produkte zu kaufen, entrichten Kunden regelmäßige Mietzahlungen für den Zeitraum, in dem sie die Produkte nutzen. Der über Grover abgewickelte Mietservice ist angesiedelt zwischen Zahlungsmöglichkeit und Value Added Service und ergänzt die bereits bestehenden Services „Trade-In“, „Samsung Care+“ und das „Samsung Upgrade“ Programm, mit denen Samsung seinen Kunden zusätzliche Optionen bieten möchte.

Nach erfolgter Auswahl des Modells, der Farbe, Konnektivität und Speicherkapazität wird die Option „Mieten“ als Service-Option angezeigt. Sobald ein Kunde den Mietservice ausgewählt hat, gelangt er über den „Weiter“-Button auf einen Grover-eigenen Checkout „Samsung powered by Grover“ und wählt dort eine Mindestmietlaufzeit (1, 3, 6 oder 12 Monate) und Bezahlmethode (Kreditkarte oder PayPal).

Am Ende der Mindestlaufzeit der Miete können sich Kunden entscheiden, ob sie die Geräte zurückgeben, weiter mieten oder kaufen wollen. Für die Rückgabe müssen die Modelle natürlich in einem guten Zustand sein und keine Beschädigungen haben. Sonst kann es unter Umständen teuer werden. Daher ist bei den Mietmodellen auch immer ein Geräteschutz mit enthalten. Darüber können die Geräte repariert werden.

Die Preise sind dabei aber doch eher hoch. Das Galaxy S20* FE kostet beispielsweise per Miete 54,90 Euro im Monat zu bekommen. Die Mietzeit beträgt dabei 12 Monate. Wer kürzer mieten will, zahlt auch entsprechend mehr. Damit wären die Modelle aber auch kaum günstiger als die Galaxy S20 mit Vertrag – viele Kunden werden sich daher wohl eher für Vertragsangebote entscheiden, bei denen man für vergleichbare Preise auch gleich noch eine Flat mit dazu bekommt.

Das S20 Ultra Video im Original:

Die Unterschiede der Galaxy S20 Modelle im Überblick

Modell Samsung Galaxy S20 (5G) Samsung Galaxy S20 Plus (5G) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Display 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O*-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) Betriebssystem Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Android* 10 mit One UI 2 Hauptkamera - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- 3x Hybrid-Zoom



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom;



- 64-MP-Telezoom- (f/2,0);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8);



- ToF-Sensor



- 3x Hybrid-Zoo



- bis zu 30x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video; - 108 MP Standard-Zoom (f/2,4);



- 48-MP-Telezoom (f/3,5);



- 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2);



- ToF-Sensor;



- 4 bis 5x-optischer Zoom;



- 10x Hybrid-,Zoom;



- bis zu 100x Digital-Zoom;



- bis 8K 30fps-Video Frontkamera - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 10 MP (f/2,2);



- 4K 60 fps Video - 40 MP (f/2,2) mit Pixelbinning auf 10 MP;



- 4K 60 fps Video Prozessor Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz Arbeitspeicher 8/12 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 12/16 GB RAM LPDDR5 Interner Speicher 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Konnektivität Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Abmessungen 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 g 186 g 220 g Farben Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black



Cosmic Gray, Cosmic Black



Preis (UVP) ab 899 Euro / 999 Euro (5G) ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) ab 1.349 Euro

Weitere Links rund um Samsung Galaxy S20