Samsung: Galaxy Z Fold Lite soll mit günstigem Preis im Frühjahr 2021 starten

Samsung*: Galaxy Z Fold Lite soll mit günstigem Preis im Frühfahr 2021 starten – Die faltbaren Smartphones* bei Samsung* sollen früher oder später die aktuellen Topmodelle ablösen und nach aktuellen Informationen plant Samsung* für das kommende Jahr gleich 3 neue Modelle mit faltbarem Display.

Das neue Galaxy Z Fold Lite soll dabei bereits im Frühjahr 2021 starten und vor allem beim Preis ansetzen – die Geräte sollen billiger werden als die aktuellen Modelle und damit diese Technik in den breiten Markt bringen. Bisher verhindern vor allem die hohen Preise einen großen Erfolg der faltbaren Smartphones*. Leider gibt es bisher noch wenige Details zu den Modellen, aber es ist von einem 7 Zoll Display die Rede.

Daneben gibt es noch das Galaxy Z Flip 2 (teilweise wird auch direkt auf das Z Flip 3spekuliert) und das Galaxy Z Fold 3 als Topmodell unter den faltbaren Handys.

Bei TheElec schreibt man dazu im Original:

These will likely be the Galaxy Z Flip 2, Galaxy Z Fold 3 and a new Galaxy Z Fold Lite. All three models will use ultra-thin glass as cover windows. Galaxy Z Flip 2 will have a 6.7-inch internal screen and a 3-inch external screen. The internal screen size is same as the first Galaxy Z Flip launched earlier this year. But the external screen size has increased from the 1.1-inch of the original Flip. There is no change to the hole-display design, UBI Research said.Galaxy Z Fold 3 will have a 7-inch range internal screen and a 4-inch range external screen, the research firm predicts. The external screen is smaller than that of the Galaxy Z Fold 2’s 6.2 inches.