Samsung*: Galaxy M12 soll 7.000mAh Akku bekommen, Zertifizierung vorhanden – Bei den Smartphones* der M-Reihe setzt Samsung* immer auf einen besonders starken Akku und damit auf lange Laufzeiten, ohne das die Modelle an das Ladegerät angeschlossen werden müssen. Beispielsweise hat das Unternehmen im Galaxy M31 einen Aku mit 6.000mAh verbaut und damit einen der stärksten Akkus, die man derzeit im mobilen Bereich bekommen kann. Das könnte nun aber nochmal getoppt werden, denn angeblich arbeitet Samsung* am Galaxy M12 mit einem Akku, der auf satte 7.000mAh Leistung kommt und daher nochmal deutlich stärker ist als die meisten anderen Geräte auf dem Markt. Leider gibt es dazu aber bisher noch keine offizielle Ankündigung, sondern nur einige Gerüchte und Leaks.

UPDATE: In der Zertifizierung in Indien ist das neue Galaxy M12 mittlerweile aufgetaucht, offizielle Hinweise zum Akku gibt es darüber aber leider nicht. Dennoch deutet dies auf einen baldigen Marktstart der neuen Modelle hin und dann wird auch die Akkukapazitäten der M12 Geräte feststehen.

Bei Androidcentral schreibt man dazu:

While Samsung includes sizeable batteries in its flagship smartphones*, it usually saves the largest capacities for its midrange devices such as the M31, which packs a whopping 6,000mAh battery. It seems Samsung isn’t done stuffing its phones with bigger batteries, as reports claim the upcoming Galaxy M12 will follow in the footsteps of the recently released Galaxy M51 by coming equipped with a large capacity of 7,000mAh.