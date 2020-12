Stiftung Warentest: iPhone 12 pro (max) ist neuer Testsieger bei den Smartphones – Die Stiftung Warentest hatte in der Dezember-Ausgabe wieder den großen Smartphone*-Tests veröffentlicht. Die iPhone Modelle konnte aufgrund der Verzögerungen in diesem Jahr aber noch nicht mit erfasst werden, daher setzte sich Samsung* an die Spitze der Geräte. Mittlerweile liegen auch die Testeergebnisse vor und die Stiftung Warentest hat in der aktuellen Ausgabe (Januar 2021) auch die iPhone 12 Serie mit erfasst.

Die neuen iPhone 12 pro Modelle schaffen es dabei auf Anhieb auf die ersten beiden Plätze. Das iPhone 12 pro max schafft dabei eine Test-Note von 1,7 das iPhone 12 pro liegt bei 1,8. Der Unterschied zu den Samsung* Modellen ist nicht sehr groß, aber es reicht dennoch für die beiden besten Plätze und den Testsieg.

Das iPhone 12 mini kommt mit einem Testergebnis von 1,9 ebenfalls auf einen guten Platz und reiht sich hinter der Note 20 Serie und dem Galaxy S20* 5G auf dem 7. Platz ein. Das normale iPhone 12 hat dagegen einige Probleme im Falltest und liegt daher weiter hinten.

Das Unternehmen schreibt zu den unterschiedlichen Ergebnissen im Falltest:

Apple* verspricht, die 12er Serie sei noch robuster und sturz­fester, dank keramik-gehärtetem Glas. Unser Test bestätigt das für iPhone 12 Pro Max, 12 Pro und 12 Mini: nach 100 Stürzen aus 80 Zenti­meter Höhe auf Steinboden zeigen die Geräte keine Schäden. Die Edelstahl­rahmen von 12 Pro Max und 12 Pro puffern die Stöße besonders gut ab, auch das mit 133 Gramm recht leichte iPhone 12 Mini erweist sich als sehr stabil. Das iPhone 12 hingegen ist nach dem Fall­test etwas stärker gezeichnet und hat Schrammen. Bei mehreren Geräten brach das Kameraglas auf der Rück­seite, die Smartphones selbst blieben aber funk­tions­fähig.

Die Tester der Stiftung Warentest raten daher zu einer Hülle für das normale iPhone 12. Für die anderen Modelle der Serie scheint das nicht notwendig zu sein, kann aber natürlich dennoch nicht schaden.

Video: iPhone 12 Serie bei der Stiftung Warentest

