Telekom* und Congstar*: D1 Tarife mit kostenlosem Datenvolumen im Dezember – Congstar* und die Telekom* bieten Bestandskunden im Dezember zusätzliches und vor allem kostenloses Datenvolumen an, wenn sich die Nutzer für die jeweilige App des Unternehmens entscheiden. Dabei bietet die Telekom* sogar satte 100GB Volumen für vier Wochen an, bei Congstar* sind es immerhin 1Gigabyte Volumen für diesen Zeitraum. Bei der Telekom kann man das zusätzliche Datenvolumen auch ohne App buchen, hier gibt es das Datenvolumen über die bekannte pass.telekom.de Seite oder auch per SMS.

Bei der Telekom profitieren alle neueren Postpaid Tarife von dieser Aktion. Prepaid Tarife* sind nur mit eingeschlossen, wenn man eine kostepflichtige Datenoption dazu bucht. Nutzer von Drittanbietern mit D1 Netz Mobilfunk-Tarifen sind leider nicht mit eingeschlossen, die kostenlosen 100 Gigabyte Datenvolumen gibt es nur für originale Kunden der Telekom. Die Aktion bei der Telekom startet am Montag, den 7. Dezember.

Die Aktionstarife

Die Aktion ist vor allem auch für den Prepaid Bereich interessant, denn dort kann man aktuell sehr günstig 5G dazu buchen. Mit der Aktion gibt es dann nochmal 100GB Datzenvolumen extra dazu im ersten Monat – man kann also das 5G Netz richtig austesten und hat kaum Kosten.

Bei Congstar muss man noch etwas länger warten, hier startet das kostenlose Datenvolumen erst am 9. Dezember. Dazu ist die Nutzung bei Congstar auch immer an die App gekoppelt. Zur Aktion und deren Nutzung heißt es dabei:

1. Congstar app runterladen, bei Google play oder im App store

2. Gedulden, bis zum besagten Zeitraum

3. Ab dem 9.12. in der App auf „mehr Datenvolumen benötigt“ klicken

4. Geschenk einlösen

Dabei scheint es keine Einschränkungen bei den nutzbaren Tarifen zu gelten und damit kommen auch Congstar Prepaid Kunden in den Genuss dieser Aktion. Es reicht die App zu nutzen und darüber dann das Datenvolumen dazu zu buchen. Allerdings gilt auch hier wieder, dass nur die originalen Congstar Tarife davon profitieren. Andere Prepaid Anbieter mit D1 Sim haben keinen Zugriff auf diese Sonderaktion und bekommen daher auch kein extra Datenvolumen.

Congstar schreibt im Kleingedruckten zu den gesamten Bedingungen:

Die Aktion gilt für alle congstar Kunden, welche die congstar App Nutzen. Zwischen dem 09.12.2020 und dem 24.12.2020 wird der kostenlose 1 GB Weihnachts-Pass in der congstar App unter der Rubrik „Mehr Datenvolumen benötigt?“ zum selbständigen Buchen angezeigt. Der 1 GB Datenpass kann über den gesamten Zeitraum einmalig gebucht werden. Nach erfolgreicher Buchung erhält der Kunde eine Buchungsbestätigung per SMS. Durch die Aktion erhält der Kunde 1 GB zusätzliches Datenvolumen mit der Geschwindigkeit* seines gebuchten Tarifs/seiner gebuchten Option, welches ab dem Buchungszeitpunkt für 31 Tage gültig ist. Nach 31 Tagen verfällt nicht verbrauchtes Datenvolumen. Das 1 GB Datenvolumen gilt für die paketvermittelte Datennutzung innerhalb Deutschlands und im EU-Ausland. Bei einem Tarifwechsel verfällt das zusätzliche Datenvolumen.

Quelle