Adobe beerdigt den Flash Player und empfiehlt die Deinstallation – Adobe hatte den Schritt bereits angekündigt und nun auch vollzogen: zum 31. Dezember 2020 wurde der Support für den Flash Player eingestellt und damit gibt es keine neuen Sicherheitsupdates und auch keine Weiterentwicklung für das System mehr. Die Software läuft allerdings noch auf vielen Systemen und daher rät Adobe dringend dazu, den Flash Player selbst zu deinstallieren, denn sonst könnte sich der Player zu einem Sicherheitsproblem entwickeln.

Das Unternehmen schreibt im Original dazu auf der Support-Page:

Flash Player may remain on your system unless you uninstall it. Uninstalling Flash Player will help secure your system since Adobe does not intend to issue Flash Player updates or security patches after the EOL Date. Adobe will block Flash content from running in Flash Player beginning January 12, 2021 and the major browser vendors will continue to disable Flash Player from running after the EOL Date.