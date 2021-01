Apple: iPhone 12 mini Produktion wird zugunsten der iPhone 12 pro Modelle gekürzt – Apple passt die eigenen Produktionskapazitäten derzeit an um besser auf die Nachfrage nach den iPhone 12 Modellen reagieren zu können. Nach einem Bericht der Analysten von Stanley Morgan werden dabei die Kapazitäten für das iPhone 12 mini um etwa 2 Millionen Stück gekürzt und damit mehr Kapazitäten für die iPhone 12 pro Modelle frei zu haben.

MacRumors zitiert den Bericht wie folgt:

‌iPhone 12 Pro‌ lead times remain extended far beyond any model launched in the past 4 years at 10 days. Lead times decreased from 22 days ~2 weeks ago as Apple ramps iPhone 12 production signaled by our iPhone supply chain team, led by Sharon Shih, recently raising March quarter ‌iPhone 12 Pro‌ builds by 2M units (which offset a 2M build reduction for the ‌iPhone 12 mini‌).