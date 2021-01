Apple* iPhone 13: Großauftrag für mmWave 5G Antennen – Apple* wird wohl zukünftig mehr auf die schnellere mmWave 5G Technologie setzen, denn es gibt einen neuen Großauftrag für entsprechende Antennen für ein Unternehmen aus Taiwan. Die Technik soll dabei bereits im iPhone 13 zum Einsatz kommen und damit könnte Apple* diese Technik noch breiter einsetzen als bisher im iPhone 12.

Bei Patently Apple schreibt man dazu im Original:

Today, a supply chain report out of Taiwan reveals that a company called Qiqi is in the process of receiving a large order for millimeter wave antennas for the iPhone 13 which could be signaling the expansion of this technology to more iPhone models in the US this year. Apple is also working with foreign telecom companies in the hopes of eventually expanding millimeter wave antennas to iPhones globally over the next few years.

According to the report, the Wistron Group invested in Netcom factory Qiqi and has now entered the iPhone supply chain for millimeter wave antennas for the first time, sharing with Japanese electronics giant Murata Manufacturing Co. this year.