Apple: Konzeptrender-Bilder des neuen iPad pro 12,9 – Apple wird in diesem Jahr die iPad Palette wieder mit neuen Modellen versorgen und neben dem normalen iPad gibt es inzwischen auch Hinweise, was für die iPad Pro Variante geplant ist. Bei Pigtou hat man auf der Basis der aktuellen Informationen ein Konzept-Render erstellen lassen, so dass sich interessierte Nutzer schon einmal anschauen können, was eventuell geplant ist. Wie immer sind dies natürlich keine offiziellen Grafiken – die tatsächlichen iPad pro 12,9 Modellen können daher unter Umständen auch noch abweichen.

Das Unternehmen schreibt im Original dazu:

Apple bereitet die Einführung der nächsten Generation seines 12,9-Zoll-iPad Pro-Tablets vor. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr große Änderungen am Tablet vorgenommen, und es sieht so aus, als würde es dieses Jahr an einem ähnlichen Design festhalten. 2021 wird ein großes Jahr für Apples iPads, da das Unternehmen beschlossen hat, seine Laptops auf dem neuen ARM-basierten M1-Chip zu betreiben, wodurch sie in gewisser Weise Tablets ähneln. Dank unseres Freundes David von @ xleaks7 können wir heute Fotos und 4K-Videos des Apple iPad Pro 12.9 2021 zeigen.

Zu den technischen Daten gibt es bisher nur Spekulationen, da Apple natürlich noch keine offiziellen Hinweise gibt. Angeblich soll die Kamera aber deutlich aufgerüstet werden, bis hin zum LiDAR System aus den iPhone Modellen um auch AR-Anwendungen unterstützen zu können.

Technisch spannend ist vor allem der Magent-Anschluss auf der Rückseite im unteren Bereich (die drei Punkte). Apple setzt also auch hier wieder auf anschließbares Zubehör und setzt damit das Konzept aus dem letzten Jahr fort. Es bleibt aber offen, ob es auch neues Zubehör geben wird, dass man darüber koppeln kann. Angeblich soll es auch noch weitere Magentanschlüsse am unteren Rand geben – bestätigt ist dies bisher allerdings noch nicht.

Video: Apple iPad pro 12,9 Konzeptrender im Video