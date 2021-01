Apple warnt offiziell vor Problemen mit Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten

Apple: neue Sicherheitshinweise zu medizinischen Geräten – Es gab bereits im Vorfeld Hinweis, dass vor allem die neuen MagSafe Geräte zu Problemen bei medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern un d implantierten Defibrillatoren führen können. Apple hat daher nun die eigenen Sicherheitshinweise erweitert und warnt daher auch offiziell vor diesen Problemen. Hintergrund sind die verbauten Magneten sowohl in den MagSafe Geräten als auch in der iPhone 12 Reihe.

Im Support-Dokument heißt es wie folgt:

Medical devices such as implanted pacemakers and defibrillators might contain sensors that respond to magnets and radios when in close contact. To avoid any potential interactions with these devices, keep your iPhone and MagSafe accessories a safe distance away from your device (more than 6 inches / 15 cm apart or more than 12 inches / 30 cm apart if wirelessly charging). But consult with your physician and your device manufacturer for specific guidelines.