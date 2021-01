Apple Watch kann Covid-19 erkennen – Die Sensoren der Apple Watch sind unter Umständen in der Lage, auch Covid-19 Infektionen zu erkennen und zwar bereits, bevor es Symptome der Krankheit gibt. Neue Untersuchungen zeigen, dass man mit den Daten der Uhren die Infektion bereits mehrere Tage vor einem Krankheitsausbruch erkennen kann. Dabei werden unter anderem Veränderungen der Herzufrequenz genutzt um Hinweise auf Covid-19 zu bekommen.

Bei CBSnews schreibt man dazu im Original:

Researchers at Mount Sinai found that the Apple Watch can detect subtle changes in an individual’s heartbeat, which can signal that an individual has the coronavirus, up to seven days before they feel sick or infection is detected through testing. … Individuals with COVID-19 experienced lower heart rate variability, or, in other words, little variation in time between heart beats, in contrast to COVID-negative individuals, the study found.